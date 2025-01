Mgr Ruben Dario Ruiz Mainarid, nouveau Nonce apostolique au Bénin

Photo : DR

Le Vatican a désigné un nouveau Nonce apostolique pour représenter le Saint-Siège au Bénin. Il s’agit de Mgr Ruben Dario Ruiz Mainarid, qui a officiellement pris ses fonctions en présentant les copies figurées de ses lettres de créances au ministre des Affaires étrangères du Bénin ce mardi 28 janvier 2025.

Nommé par le Pape François le 28 octobre 2024, Mgr Ruiz Mainarid est un diplomate chevronné du Saint-Siège. Originaire de Córdoba, en Argentine, il est né en 1964 et a célébré son 60e anniversaire le 17 novembre dernier. Ordonné prêtre le 26 mai 1991, il est titulaire d’une licence en théologie dogmatique et d’un doctorat en droit canonique.

Publicité

Entré dans le service diplomatique du Saint-Siège le 1er mars 2000, il a exercé dans plusieurs nonciatures à travers le monde, notamment en République centrafricaine, en France, en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, au Gabon, en Slovénie, en Macédoine, en Suisse, au Liechtenstein, à Cuba et au Tchad. Avant sa nomination au Bénin, il occupait le poste de chef de bureau du personnel de la section des affaires générales de la Secrétairerie d’État du Vatican. Polyglotte, Mgr Ruiz Mainarid maîtrise plusieurs langues, dont le français, l’anglais, l’italien et le portugais. Son expérience et ses compétences diplomatiques seront des atouts pour renforcer les relations entre le Vatican et le Bénin.