Migrants: l’administration Trump annonce des arrestations dès le lendemain de son installation

Photo : DR

Les politiques migratoires des États-Unis s’apprêtent à connaître un durcissement significatif avec le retour imminent de l’administration Trump au pouvoir. Le futur responsable des frontières américaines annonce une vaste opération d’arrestations de migrants en situation irrégulière, marquant ainsi la volonté du président élu de concrétiser rapidement ses promesses de campagne en matière d’immigration.

Le nouveau dispositif, qui doit entrer en vigueur dès le lendemain de l’investiture présidentielle, mobilisera entre 100 et 200 agents de l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) pour des opérations coordonnées à l’échelle nationale. Tom Homan, pressenti pour diriger la politique frontalière et ancien directeur de l’ICE, affirme sur Fox News sa détermination à permettre à l’agence d’exercer pleinement ses prérogatives en matière de contrôle migratoire.

Les grandes métropoles américaines se trouvent particulièrement ciblées par cette initiative. Chicago apparaît comme l’épicentre initial de cette campagne d’arrestations qui s’étendra sur une semaine entière, selon les révélations du Wall Street Journal. New York et Miami figurent également parmi les villes visées par ces opérations d’envergure, comme le rapporte l’agence Reuters citant une source proche du dossier.

Cette stratégie s’inscrit dans la continuité des engagements électoraux de Donald Trump, qui avait fait de l’expulsion massive des migrants sans papiers l’une des pierres angulaires de sa campagne. L’ampleur annoncée de ces opérations laisse présager ce qui pourrait devenir la plus importante vague d’expulsions jamais réalisée sur le territoire américain.

Tom Homan, surnommé le « tsar des frontières« , souligne la nouvelle orientation donnée à l’ICE, appelée à appliquer strictement la législation sur l’immigration, particulièrement à l’encontre des personnes considérées comme criminelles. Cette approche musclée traduit la volonté de l’administration entrante d’imprimer sa marque dès les premières heures de son mandat sur un sujet hautement sensible de la politique intérieure américaine.