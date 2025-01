Mines au Mali : la tension monte encore avec Barrick Gold

Photo d'illustration

La situation se complique pour l’entreprise minière Barrick Gold Corporation au Mali. Son complexe minier de Loulo-Gounkoto est confronté à une impasse majeure. L’entreprise est empêchée d’exporter l’or produit dans le complexe. Une décision de justice a ordonné la saisie du stock d’or présent sur le site, paralysant ainsi les opérations et portant un coup dur à l’économie locale. Barrick conteste fermement cette décision qu’elle juge injustifiée et contraire aux accords passés avec le gouvernement malien. Face à cette impasse, le PDG de Barrick, Mark Bristow, a lancé un ultimatum au gouvernement malien. « Si ce problème n’est pas résolu dans la semaine à venir, Barrick n’aura d’autre choix que de suspendre temporairement les opérations à Loulo-Gounkoto », a déclaré le PDG de l’entreprise Mark Bristow. Une décision difficile, mais nécessaire, selon lui, pour protéger les intérêts de Barrick et de ses employés.

Pour tenter de résoudre ce conflit, Barrick a engagé une procédure d’arbitrage international et poursuit les négociations avec le gouvernement malien. L’entreprise souhaite trouver un accord amiable qui permettrait de redéfinir leur partenariat et d’augmenter la part de l’État dans les bénéfices du projet. Présente au Mali depuis près de 30 ans, Barrick est un acteur économique majeur du pays. L’entreprise souligne son engagement en faveur du développement local et de l’emploi. Le blocage des exportations d’or a de lourdes conséquences économiques et sociales pour le Mali. Les 8 000 employés de Barrick et les nombreux prestataires de services locaux sont directement touchés par cette crise. De plus, les recettes fiscales générées par l’exploitation minière représentent une part importante des revenus de l’État malien. Barrick appelle à un dialogue constructif pour trouver une solution durable à ce conflit. L’entreprise est convaincue que la poursuite des opérations à Loulo-Gounkoto est essentielle pour l’avenir économique du Mali. Elle espère que les autorités maliennes comprendront l’urgence de la situation et prendront les mesures nécessaires pour lever les obstacles qui entravent la reprise des activités minières.

Le géant minier canadien Barrick Gold se retrouve au cœur d’une grave crise au Mali. Accusée de frauder l’État malien, la compagnie fait face à des poursuites judiciaires sans précédent. Un mandat d’arrêt international avait été émis contre son PDG, Mark Bristow, pour des faits présumés de blanchiment d’argent et de fraude fiscale. Ces accusations font suite à un audit gouvernemental qui a mis en lumière d’importantes irrégularités dans la gestion des revenus miniers. Barrick rejette fermement ces accusations, affirmant avoir toujours respecté la loi. La compagnie rappelle avoir déjà versé d’importantes sommes au gouvernement malien. Malgré ces démentis, la justice malienne semble déterminée à faire la lumière sur cette affaire. Le gouvernement malien a récemment adopté un nouveau code minier, lui permettant d’augmenter sa participation dans les projets miniers et ainsi d’accroître ses revenus.