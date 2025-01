Maghreb: ce pays ciblé par les industriels européens de l’automobile

Photo d'illustration

L’industrie automobile européenne traverse une crise majeure face à l’application de la réglementation interdisant la production de moteurs à combustion interne d’ici 2035. Les amendes prévues, pouvant atteindre 16 milliards d’euros, poussent les constructeurs à chercher des alternatives, notamment au Maroc.

Le dernier semestre 2024 a été particulièrement difficile pour les constructeurs européens, avec des chutes spectaculaires en bourse : Stellantis (-32,4%), Ford (-22,7%), Mercedes Benz (-16,9%), Volkswagen (-16,4%), BMW (-11,4%) et Renault (-2,49%). Cette situation découle principalement du faible engouement pour les véhicules électriques, handicapés par leurs prix élevés et les contraintes d’utilisation.

Le défi de la transition électrique

La situation risque de s’aggraver avec l’entrée en vigueur en 2026 d’une nouvelle réglementation européenne imposant une réduction supplémentaire des émissions de CO₂ à 93,6 grammes par kilomètre. Face à cette contrainte, les constructeurs envisagent d’aligner les prix des véhicules thermiques sur ceux des électriques, une stratégie qui pourrait impacter significativement les ventes, mais qui reste, pour le moment, encore difficile à imaginer.

Cette évolution du marché menace de nombreux emplois en Europe et pousse les constructeurs à délocaliser leur production. Le Maroc apparaît comme une destination privilégiée, offrant des coûts de main-d’œuvre et de transport plus avantageux que d’autres régions du globe. Stellantis prévoit notamment de doubler la capacité de production de son usine de Kenitra à 400 000 unités annuelles.

Un tournant stratégique pour l’industrie

La combinaison de ces facteurs – réglementation contraignante, faible demande pour l’électrique, coûts de production élevés en Europe (sans oublier la concurrence accrue de constructeurs internationaux, chinois notamment, à l’offre très attractive) – dessine un avenir incertain pour l’industrie automobile européenne, poussant les constructeurs à repenser fondamentalement leur stratégie de production et de localisation afin de faire face et ne pas rater un virage décisif.