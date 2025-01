Mines en Afrique : un pactole bientôt encaissé après des pressions

Illustration d'une mine à ciel ouvert (Photo: Gérald Dallaire)

Face à un besoin urgent de liquidités, le Mali a entrepris de restructurer profondément son secteur minier. Cette décision stratégique a déjà porté ses fruits puisque le pays s’attend à collecter une somme considérable de 1,2 milliard de dollars, soit 750 milliards de francs CFA, au premier trimestre 2025, grâce à de nouveaux accords avec les sociétés minières opérant sur son territoire. Ces revenus supplémentaires sont le résultat d’une série de mesures gouvernementales visant à renforcer la fiscalité minière et à augmenter la participation de l’État dans les projets d’exploitation. Les sociétés minières, telles que Resolute Mining, B2Gold Corp. et Allied Gold Corp., ont été contraintes de négocier de nouveaux accords impliquant le paiement d’arriérés d’impôts et de dividendes.

Selon le ministre des Finances, Alousseni Sanou, 500 milliards de francs CFA ont déjà été obtenus en décembre 2024 grâce à des accords avec des entreprises minières. Lors d’une déclaration devant le Conseil national de transition, Sanou a précisé que le montant total serait versé avant le 31 mars 2025. Ces accords ont été rendus possibles grâce à un nouveau code minier plus strict, adopté par le gouvernement malien. En 2023, le gouvernement militaire a identifié un déficit budgétaire de 300 milliards de francs CFA sur les 600 milliards attendus, ce qui a conduit à durcir les conditions pour les entreprises exploitant les ressources naturelles du pays.

Cependant, cette politique de fermeté a suscité des tensions avec certaines entreprises, notamment Barrick Gold Corp., qui a menacé de cesser ses opérations au Mali si les autorités persistaient dans leurs exigences. Malgré ces différends, le gouvernement malien reste déterminé à défendre ses intérêts et à maximiser les revenus générés par ses ressources naturelles. En parallèle, il cherche à diversifier ses sources de financement en augmentant sa participation dans les projets miniers et en instaurant de nouvelles taxes sur les ventes d’or lorsque les cours dépassent un certain seuil. Le gouvernement espère ainsi rétablir l’équilibre budgétaire et stimuler le développement économique.