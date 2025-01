« Nous sommes dans une nouvelle République au Bénin « , soutient Bertin Koovi

Photo DR

Lors d’une intervention sur l’émission Décryptage de BL TV, Bertin Koovi, militant du Bloc Républicain, a relancé un débat crucial concernant la constitutionnalité des récentes modifications de la loi fondamentale du Bénin. En mettant en lumière les arguments du professeur Joël Aïvo, actuellement en détention, Koovi a ouvertement reconnu la pertinence des propos du constitutionnaliste qui disait : « 5 ans c’est 5 ans » et martèle que les changements dans la nouvelle constitutiton instaure implicitement une « nouvelle République ».

Un changement structurel déguisé ?

Selon Bertin Koovi, les amendements constitutionnels de 2019 marquent un tournant majeur pour le Bénin. « Nous sommes dans une nouvelle République, que cela soit dit ou non », a-t-il martelé. Il justifie cette affirmation par plusieurs modifications significatives : le passage de quatre à cinq ans pour la durée du mandat parlementaire, la limitation à trois mandats à vie pour les députés, et l’introduction de nouvelles règles électorales. Ces changements, bien que subtils, redéfinissent le cadre institutionnel et législatif du pays. Koovi souligne également une incohérence : des députés ayant déjà dépassé la limite des trois mandats ont été autorisés à se représenter en 2023, en invoquant la non-rétroactivité des lois.

Joël Aïvo, une vision validée

Citant les travaux du professeur Joël Aïvo, Bertin Koovi rappelle que ce dernier avait prédit et dénoncé l’impact de ces réformes. Aïvo s’était notamment opposé à la transition présidentielle de 45 jours en 2021, jugeant que cela rompait avec les pratiques antérieures et marquait une rupture institutionnelle. Il avait également souligné que la modification des délais de mandats et des processus électoraux signalait un changement de régime. « Ce que dénonçait Joël Aïvo n’était pas infondé. Les gens n’ont pas compris ce qu’il disait. Il ne faut pas lui faire l’insulte de croire qu’il était idiot », a reconnu l’homme politique béninois.

Pour Koovi, ces positions, bien qu'exprimées dans un contexte de tension politique, se révèlent aujourd'hui justifiées. « Le droit constitutionnel s'adapte toujours à la volonté populaire », affirme-t-il, tout en critiquant l'absence d'une consultation de la Cour constitutionnelle sur ces modifications. Koovi ne manque pas de souligner que les réformes permettent désormais au président Patrice Talon de briguer un autre mandat après 2026, bien qu'il ne soit pas explicitement « demandeur ». Selon lui, la loi actuelle, en établissant un nouveau cadre constitutionnel, efface le passé et offre une nouvelle base juridique pour les mandats présidentiels.