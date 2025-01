Maghreb : ce leader régional veut transporter 57 millions de voyageurs

(photo unsplash)

Le potentiel touristique du Maroc n’est plus à démontrer. En Afrique, le royaume chérifien est une référence absolue en termes de valorisation du patrimoine touristique. Ce secteur est l’un des piliers de l’économie marocaine, économie qui est considérée comme l’une des plus performantes du continent.

Les premières autorités marocaines ne cessent d’innover pour attirer le maximum de touristes. Le pays d’Afrique du Nord a de solides arguments à faire valoir. Des villes emblématiques comme Marrakech et Casablanca reflètent la puissance de l’industrie du tourisme au Maroc. Pour continuer à s’affirmer comme destination de premier choix pour les touristes, le pays a enclenché divers mécanismes pour se doter d’infrastructures de transports de pointe.

Publicité

Par exemple, le réseau ferroviaire marocain est l’un des plus performants d’Afrique et il contribue de manière significative au désenclavement du pays. Pour l’année 2025, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) du Maroc vise à transporter 57 millions de passagers. Cette dynamique de croissance continue permet à l’ONCF de viser un chiffre d’affaires de près de 497,5 millions $ pour l’année en cours. Pour atteindre cet objectif de 57 millions de passagers, l’ONCF mise sur plusieurs initiatives.

Parmi celles-ci figurent l’amélioration des fréquences des trains, la modernisation des gares, et le déploiement de services numériques pour simplifier l’expérience des usagers. En parallèle, des efforts sont en cours pour étendre le réseau ferroviaire et connecter davantage de régions, favorisant ainsi l’inclusion sociale et l’intégration territoriale.

Avec 57 millions de passagers en ligne de mire, l’ONCF inscrit son action dans une vision à long terme pour faire du transport ferroviaire un moteur de transformation économique et sociale. En combinant innovation, durabilité et efficacité, le Maroc illustre une fois de plus sa capacité à anticiper les besoins de demain et à mettre en œuvre des solutions à la hauteur des enjeux.