Nuit tragique à Bembèrèkè au Bénin : deux personnes tuées et une troisième blessée

Dans la nuit du mardi 21 janvier au mercredi 22 janvier 2025, la commune de Bembèrèkè a été le théâtre d’une scène tragique. Deux personnes, dont un agent de santé, ont été abattues à leur domicile dans l’arrondissement de Gamia. Selon les témoignages, des individus armés ont fait irruption dans la maison, tuant l’infirmier major, originaire de Glazoué et en service à Bembèrèkè, ainsi que le neveu de son épouse.

Les assaillants n’ont pas seulement commis l’irréparable, mais ont également ligoté et battu la femme de l’agent de santé, une commerçante de noix d’anacarde, qui a été blessée lors de l’attaque. En plus de ces actes de violence, les malfaiteurs ont emporté une somme d’argent importante. Face à cette situation alarmante, une enquête a été ouverte pour retrouver les coupables et comprendre les circonstances de ce drame.

Toujours parlant de sécurité, un individu a été arrêté sur l’axe Bétérou-Alafiarou, pour vol à main armée, le mercredi 8 janvier 2025. C’est le fruit d’une opération de contrôle routier menée par les agents du commissariat de Bétérou au cours de laquelle l’individu en question avait eu un comportement suspect lorsqu’il avait vu la police. Alors qu’il était à moto, il avait tenté de fuir à pied après avoir abandonné son moyen de déplacement. Lors de son arrestation, il était en possession d’un téléphone portable, qui a révélé des liens avec une agression violente sur un autre individu, blessé à la machette et soigné au centre hospitalier départemental de Parakou.