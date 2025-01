Or en Afrique : 200 orpailleurs illégaux arrêtés

PHOTO LUIS TATO, ARCHIVES AFP

L’Afrique recèle sous ses terres des richesses minérales extraordinaires. Le continent abrite 40% des réserves mondiales d’or, de chrome et de manganèse, ainsi que des gisements considérables de diamants, de cobalt et d’uranium. Cette profusion minérale attire autant les grands groupes industriels que les chercheurs d’or clandestins, créant une tension permanente entre exploitation légale et orpaillage illicite.

La traque des orpailleurs clandestins intensifiée

L’opération « Sanu« , coordonnée par Interpol, a frappé au cœur des réseaux d’orpaillage illégal dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest. Cette initiative, déployée sur plusieurs mois en 2024, a ciblé le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée et le Sénégal. Les forces de police, mobilisées sur le terrain, ont réussi à interpeller des centaines de personnes impliquées dans l’exploitation aurifère clandestine.

L’arsenal chimique des mines sauvages

Les perquisitions ont révélé l’arsenal chimique dévastateur utilisé par les orpailleurs : cyanure, charbon actif et mercure constituent la trilogie toxique de cette industrie souterraine. Les enquêteurs ont également découvert des stocks d’explosifs et de stupéfiants, mettant en lumière les conditions extrêmes dans lesquelles opèrent ces mineurs. Ces derniers, confrontés à un travail épuisant, recourent fréquemment aux opioïdes pour endurer leurs conditions de travail harassantes.

Un combat pour la préservation des terres

L’intervention des autorités a aussi permis de mettre au jour des réseaux parallèles d’exploitation illégale. En Gambie, les enquêteurs ont découvert une filière clandestine d’extraction de sable et de gravier dans la région de Kombo. Cette activité, moins connue que l’orpaillage, menace pourtant gravement l’équilibre des sols et met en péril la production agricole locale. Ces découvertes soulignent l’urgence de protéger les ressources naturelles africaines face à des pratiques d’extraction aussi diverses que destructrices.