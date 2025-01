Possible guerre en Europe: ce pays veut construire des abris spéciaux

La guerre en Ukraine, déclenchée en février 2022, continue de transformer le paysage sécuritaire européen. Les bombardements constants sur les infrastructures civiles ukrainiennes et l’intensification des tensions diplomatiques entre l’OTAN et la Russie poussent de nombreux pays européens à renforcer massivement leurs dépenses militaires. L’Allemagne a notamment débloqué 100 milliards d’euros pour moderniser son armée, tandis que la Pologne prévoit de consacrer 4% de son PIB à la défense. Les récentes déclarations de hauts responsables militaires européens alertant sur le risque d’un conflit majeur d’ici 2025-2030 ravivent les inquiétudes. L’incident de 2022 où des missiles russes ont touché le territoire polonais, bien qu’accidentellement, et la multiplication des violations d’espaces aériens aux frontières européennes illustrent le risque d’une escalade involontaire.

Une stratégie de défense repensée pour la Norvège

Le gouvernement norvégien a présenté ce vendredi un nouveau Livre blanc dédié à la préparation nationale. La ministre de la Justice et des situations d’urgence, Emilie Enger Mehl, accompagnée du Premier ministre Jonas Gahr Støre, a souligné l’importance de se préparer à gérer d’éventuelles crises et conflits. Bien que les autorités norvégiennes précisent qu’aucune menace militaire immédiate ne pèse sur leur territoire, le pays partageant une frontière avec la Russie renforce significativement ses mesures défensives. Cette décision fait écho aux tensions croissantes observées ces dernières années, notamment les incidents impliquant des brouillages GPS attribués à la Russie près de la frontière norvégienne et la détection de drones non identifiés survolant des installations pétrolières en mer du Nord.

Publicité

Des abris antiaériens pour protéger la population

Le plan gouvernemental prévoit le retour d’une obligation abandonnée en 1998 : la construction d’abris antiaériens dans les nouveaux grands bâtiments. Cette décision marque un changement radical par rapport à l’optimisme qui prévalait après la chute de l’URSS. Actuellement, la Norvège peut protéger environ 45% de sa population dans des abris, un taux nettement inférieur à ses voisins nordiques comme la Finlande (90%), le Danemark (80%) et la Suède (70%). Cette initiative rappelle les tensions diplomatiques de 2023 lorsque la Russie avait menacé de « conséquences » les pays nordiques après leur rapprochement avec l’OTAN, particulièrement lors de l’adhésion de la Finlande à l’Alliance.

Une préparation globale face aux menaces modernes

Le gouvernement norvégien ne limite pas sa stratégie aux seules infrastructures défensives. Le plan prévoit d’augmenter les effectifs de la Défense civile de 8 000 à 12 000 personnes et vise une autonomie alimentaire de 50% d’ici 2030. Les autorités norvégiennes ont également identifié des vulnérabilités dans le domaine foncier, après la découverte d’acquisitions de terrains par des intérêts étrangers, notamment russes, à proximité d’installations militaires sensibles. Ces acquisitions font écho aux inquiétudes soulevées par les services de renseignement occidentaux concernant des opérations de surveillance et d’influence menées via des sociétés-écrans. Le plan propose donc un renforcement du contrôle sur la propriété foncière et le développement d’une nouvelle stratégie contre la désinformation. La cybersécurité figure également parmi les priorités, avec une volonté d’améliorer la coordination entre les secteurs public et privé, suite aux cyberattaques massives qui ont visé plusieurs pays nordiques ces dernières années. Pour être adopté, ce projet gouvernemental devra toutefois obtenir le soutien de l’opposition au Parlement, le gouvernement actuel étant minoritaire.