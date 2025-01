Promotion de la musique béninoise :  l’Enstic-Uac initie une journée de réflexion

Photo : DR

Le samedi 25 janvier 2025, la salle Etisalat de l’Université d’Abomey-Calavi accueillera une conférence publique intitulée « Promotion de la musique béninoise à l’international : entre ambitions et obstacles », organisée par les étudiants en Master de l’École nationale des sciences et techniques de l’Information et de la communication (Enstic). Cette rencontre se déroulera sous la direction de M. Léon Anjorin KOUBODE, chargé du module « Relation avec les médias ».

Une réflexion sur les défis et opportunités

La musique béninoise peut-elle réellement prétendre à un rayonnement international ? Telle est l’une des questions centrales de cet événement. Si quelques artistes béninois parviennent à se hisser sur la scène internationale, peut-on pour autant parler d’une véritable percée ? De plus, l’appétence du grand public pour les musiques importées constitue-t-elle un frein majeur au développement de la musique locale à l’échelle mondiale ? Enfin, le Bénin dispose-t-il d’une industrie musicale structurée et compétitive ?

Ces préoccupations seront au cœur des discussions réunissant des acteurs clés du secteur : artistes, managers, producteurs, universitaires et experts. Cette journée se veut un espace d’échange et de proposition pour tracer des perspectives ambitieuses et réalistes pour la musique béninoise. « Alors que les autres pays inondent la scène internationale, il est clair que les artistes béninois peinent encore à atteindre une reconnaissance globale. Certes, il existe des figures de proue, mais elles demeurent insuffisantes pour affirmer que la musique béninoise s’épanouit au-delà de nos frontières», décrypte Sêmèvo Bonaventure Agbon, journaliste culturel et coordonnateur de l’organisation.

Un contexte culturel prometteur mais contrasté

Depuis plusieurs années, le Bénin s’efforce de se faire connaître grâce à son patrimoine culturel exceptionnel, tant matériel qu’immatériel. Des initiatives majeures ont été entreprises pour révéler au monde les richesses béninoises. Pourtant, force est de constater que la musique reste encore trop souvent en retrait, comme le « parent pauvre » de la culture nationale. Pourquoi cette situation persiste-t-elle malgré les talents nombreux et un patrimoine musical riche ?

La conférence s’articulera autour de quatre axes principaux : la musique béninoise : histoire et évolution; les ambitions pour la musique béninoise (témoignages d’artistes sur leurs visions, leurs aspirations et leurs expériences réussies à l’international); les obstacles à la promotion internationale (une analyse approfondie des défis structurels, institutionnels et liés aux dynamiques du marché mondial freinant l’exportation de la musique béninoise) et enfin, des stratégies pour un rayonnement durable.

Une opportunité unique pour célébrer le génie béninois

Cette journée de réflexion représente une opportunité exceptionnelle pour valoriser la musique béninoise, explorer le riche patrimoine culturel du pays et célébrer les talents qui en sont les ambassadeurs. Elle permettra également d’impliquer la communauté universitaire dans cette dynamique, favorisant ainsi une approche multidisciplinaire et collaborative.