Quel est l’impact du télétravail sur l’économie mondiale ?

En 2020, les entreprises du monde entier ont été contraintes d’adopter le travail à distance comme mode de fonctionnement par défaut. Dans ce contexte, de nombreuses industries, dont celles du divertissement et des services en ligne, ont connu une croissance impressionnante. Dans le même temps, d’autres secteurs tels que la construction et le tourisme subissaient des difficultés majeures. Cet essai grandeur nature du télétravail a également démontré que certains pays y sont mieux préparés que d’autres. Voyons ensemble comme l’adoption du travail à distance dans les pays et les entreprises du monde influencent l’économie planétaire.

L’influence du travail à distance sur l’économie des multinationales

Les entreprises technologiques sont celles qui adoptent le mieux les principes du travail à distance. On a pu le constater lors du dernier confinement dû à la pandémie de COVID-19. Malgré les mesures d’urgence qu’elles ont dû mettre en place à l’époque, les entreprises telles que Microsoft, Apple et Amazon ont pu organiser efficacement leurs équipes. Cette efficacité s’est traduite en des bénéfices importants pour ces entreprises.

Les jeux en ligne, y compris les casinos, ont gagné en popularité grâce à l’essor du travail à distance. L’industrie du jeu, plus précisément celle des casinos en ligne, fait partie des grandes gagnantes de cette évolution. Grâce à une main-d’œuvre abondante et accessible dans les pays émergents, les opérateurs peuvent concevoir des programmes de bonus attractifs pour leurs joueurs. Par exemple, vous pouvez jouer aux machines à sous avec 25 FS, des tours gratuits, vous permettant de gagner de l’argent réel. Profitez de ce bonus pour tenter votre chance et décrocher le jackpot. Vous pourriez alors voyager à travers le monde et travailler d’où vous le souhaitez.

Les profits record du télétravail dû au confinement

En 2021, alors que la grande majorité de son staff travaille depuis la maison, Apple fait un chiffre d’affaires record de 365 milliards de dollars, soit une augmentation de 33 %. Les cadres de l’entreprise expliquent ces performances par leur capacité à motiver leurs employés, même à distance.

De même, Microsoft annonce un bénéfice en hausse de 38 % pour le premier semestre 2021. Microsoft Teams, l’outil de travail collaboratif de l’entreprise, est principalement à l’origine de cette hausse du bénéfice. Le géant de l’e-commerce Amazon fait partie des grands gagnants du travail à distance. En effet, l’entreprise se félicite pour un bon de 38 % de ses ventes qui ont atteint 386 milliards de dollars en 2020.

Quels types d’entreprises en bénéficient le plus ?

Le travail à distance est bénéfique pour les entreprises qui n’ont pas besoin d’employés dans leurs locaux. Les secteurs suivants sont les plus concernés :

Marketing digital ;

Finance et comptabilité ;

Gestion de projets ;

Service client ;

Développement de logiciels ;

Rédaction Web ;

Gestion de contenus digitaux.

Ces services sont généralement fournis par de petites et moyennes entreprises qui souhaitent économiser sur la location de bureaux. En plus, puisque les employés n’ont pas besoin de se déplacer, ils peuvent accepter des salaires moins élevés. En retour, ces entreprises peuvent fournir un service moins cher à leurs clients. Ces derniers apprécient grandement le bienfait de ces économies sur leur budget.

Les grands perdants du travail à distance

Dans un contexte où le travail à distance est rendu obligatoire, des secteurs tels que le tourisme, la construction et l’industrie manufacturière sont les grands perdants. D’ailleurs, selon le World Travel & Tourism Council (WTTC), l’industrie mondiale du voyage a perdu 4,5 billions de dollars rien qu’en 2020. Ce chiffre représente une baisse de 49,1 % comparé à 2019.

L’influence du télétravail sur les économies émergentes

Le travail à distance est une aubaine pour les professionnels de pays émergents qui ne trouvent pas d’opportunités locales. En Asie, les pays tels que l’Inde, les Philippines et la Chine comptent parmi les plus grands fournisseurs de main d’œuvre. Ce marché est porté par le Nigéria et le Kenya en Afrique. Les clients européens et américains y recherchent des talents dans des secteurs tels que l’informatique, la création de contenus et le service client.

Le cas des pays asiatiques

En Inde particulièrement, des professionnels du secteur informatique ont généré plus de 150 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2020. Les Philippines, à l’origine d’une impressionnante externalisation des processus métier, ont généré jusqu’à 26,7 milliards de dollars en 2021.

Une opportunité unique pour l’Afrique

Les prévisions de la Banque Africaine de Développement placent l’économie numérique du continent d’ici à 2025 à 180 milliards de dollars. L’importante pénétration d’internet, la disponibilité d’une main d’œuvre jeune et qualifiée et la commercialisation d’appareils de plus en plus puissantes aideront l’Afrique à réduire la fracture numérique.

Tout cet argent généré par le télétravail dans ces pays contribue à l’émergence d’une classe épaisse moyenne. Celle-ci, ayant un pouvoir d’achat plus important, deviendra la cible des produits importés. Le tout contribue à dynamiser davantage l’économie mondiale.

La réalité des pays développés

Sans surprise, les pays développés s’adaptent mieux aux défis du travail à distance. Depuis 2020, ce serait même le mode de travail préféré dans certaines industries comme celle du logiciel. En 2022, McKinsey a mené une enquête qui démontrait que 58 % des Américains profitaient encore d’une possibilité de travail à distance une partie du temps, tandis que 35 % de la main d’œuvre n’est disponible qu’à distance.

Les entreprises américaines font beaucoup parler d’elles lorsqu’il s’agit de ce mode de travail. Cependant, les États-Unis ne figurent pas dans le top 10 des pays pour le travail à distance. Le tableau ci-dessous présente ce classement mis sur pied par NordLayer et repris par le World Economic Forum.

Pays Score Indice mondial du télétravail 2023 (GRWI) Danemark 0,847 Pays-Bas 0,843 Allemagne 0,842 Espagne 0,825 Suède 0,824

Le Danemark marque des points pour la qualité de sa connexion internet, l’inclusion sociale et le service de santé. Les professionnels apprécient les Pays-Bas pour la stabilité économique, l’usage courant de l’Anglais et l’attractivité touristique. L’Allemagne séduit grâce à un équilibre subtil entre la qualité et le coût de la vie.

Travail à distance : Un modèle voué à l’échec ?

Malgré les nombreux avantages notés, de grandes entreprises poussent pour un retour dans les bureaux. Dès mai 2023, Amazon imposait une politique de retour au bureau pendant au moins trois jours par semaine. D’après les responsables de l’entreprise, le travail en présentiel serait plus bénéfique pour l’innovation et la dynamique de l’équipe. Google et JP Morgan ont également mis en place des politiques de travail hybride.

Parmi les entreprises qui recrutent le plus en télétravail, on compte :

Apple ;

Disney ;

Amazon ;

FluentU ;

360Learning ;

OpenClassrooms ;

UnitedHealth Group ;

Hilton Worldwide.

Le fait que des entreprises forcent leurs employés à retourner au bureau pendant qu’elles recrutent en travail en distance prouve bien que le modèle n’est pas remis en cause. Simplement, elles estiment que certains rôles sont si cruciaux qu’ils doivent se jouer en présentiel. D’autres par contre sont mieux exécutés lorsqu’ils sont confiés à des télétravailleurs.