Real Madrid: Mbappé au top de sa forme

Mbappé. Photo : Getty Images

L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été avait suscité de nombreuses interrogations. Certains observateurs doutaient de sa capacité à s’intégrer rapidement dans le collectif madrilène, pointant du doigt son style de jeu individualiste et son adaptation présumée difficile au championnat espagnol. Ces réserves se sont rapidement dissipées face aux performances exceptionnelles de l’attaquant français, qui multiplie désormais les prestations de haut vol sous le maillot blanc.

Une efficacité redoutable qui propulse le Real

Le match contre Valladolid ce samedi restera gravé comme un moment charnière dans la saison de Mbappé. Son triplé magistral a non seulement permis au Real Madrid de s’imposer 3-0, mais a également démontré l’étendue de son répertoire technique. Sa première réalisation, fruit d’une combinaison millimétrée avec Jude Bellingham à la 30e minute, a ouvert la voie. Le second but, né d’une contre-attaque initiée par Rodrygo et conclu d’une finition clinique du pied droit à la 57e minute, a illustré sa capacité à transformer les transitions rapides en occasions franches. Le penalty transformé dans les arrêts de jeu est venu parachever une prestation totale.

Une dynamique collective porteuse d’espoir

Ces trois nouvelles réalisations portent le total de Mbappé à 22 buts toutes compétitions confondues cette saison. Sa série actuelle de huit buts en cinq matchs témoigne d’une intégration parfaitement réussie au sein de l’effectif madrilène. L’alchimie grandissante avec ses partenaires, notamment Bellingham et Rodrygo, permet au Real Madrid de creuser l’écart en tête de la Liga avec quatre points d’avance sur l’Atlético et dix sur le FC Barcelone. Le déplacement à Brest en Ligue des Champions mercredi prochain se présente sous les meilleurs auspices pour un Mbappé au sommet de son art, prêt à guider son équipe vers de nouveaux succès.