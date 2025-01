Religion : Des précisions sur le processus de béatification de Cardinal Gantin

Bernadin Gantin (Photo de François LOCHON/Gamma-Rapho)

Le processus de béatification et de canonisation de Cardinal Bernardin Gantin suit son cours et promet de bons résultats. Lors de sa session plénière à Frascati, la conférence épiscopale du Lazio dans la province de Rome a donné son avis favorable au projet. L’annonce a été faite dans le cadre de l’année sainte du Jubilé de l’espérance, et constitue un moment historique pour l’église catholique béninoise dont les fidèles attendent l’avènement de cette béatification et de la canonisation du prélat, de tous leurs vœux.

Le processus en cours devrait permettre une valorisation et une reconnaissance de l’héritage spirituel et pastoral de Cardinal Gantin, mais vient aussi confirmer son engagement au service de l’Église universelle et celle de l’Afrique.Bernardin Gantin, né le 8 mai 1922 à Toffo dans la colonie du Dahomey (actuel Bénin), et mort le 13 mai 2008 à Paris , est un cardinal béninois, ayant exercé de nombreuses fonctions au sein de la curie romaine. Il entre au séminaire Saint-Gall de Ouidah en 1936 et est ordonné prêtre le 14 juillet 1951. Il reste alors au séminaire comme professeur de langue, puis complète sa formation au collège Saint Pierre à Rome en 1953. Il suit les cours de l’université pontificale urbanienne puis de l’université pontificale du Latran. Il sort diplômé de théologie et de droit canon.

Nommé le 11 décembre 1956 évêque auxiliaire de Cotonou avec le titre d’évêque in partibus de Tipasa-en-Maurétanie, il est consacré le 3 février 1957 par le cardinal Tisserant et revient au Dahomey. Puis, le 5 janvier 1960, succédant à Parisot, il est nommé archevêque de Cotonou, charge qu’il assume jusqu’en 1971. Il est ainsi le premier archevêque métropolitain africain.

Il crée diverses congrégations locales de sœurs et de moniales, favorise plusieurs centres de formation religieuse et promeut l’action catholique localement. Il est particulièrement actif dans l’ouverture de l’Église à d’autres croyants dans la région, permettant la création de nombreux diocèses au Dahomey. Président de la Conférence épiscopale régionale de l’Afrique de l’Ouest (réunissant Togo, Dahomey, Côte d’Ivoire, Haute-Volta, Sénégal, Nigéria et Guinée), il est appelé à Rome par le pape Paul VI à la « Congrégation de la propagande de la foi » (aujourd’hui appelée Congrégation pour l’évangélisation des peuples) en 1971, abandonnant ainsi sa fonction d’archevêque de Cotonou.

Il est créé cardinal par le pape Paul VI (en même temps que Joseph Ratzinger, le futur pape Benoît XVI) lors du consistoire du 27 juin 1977, avec comme devise « In tuo sancto servitio » (« À ton saint service »). En 1978, à la mort du pape Jean-Paul Ier, il est considéré comme un des papables (c’est-à-dire favoris pour succéder au pape défunt lors du conclave).