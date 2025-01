Rencontre Bénin-Caricom : vers une nouvelle ère de coopération

Photo : DR

Cotonou s’apprête à accueillir ce mercredi 8 janvier, une rencontre de haut niveau entre le ministre béninois des Affaires étrangères et des représentants des pays membres de la Communauté du bassin des Caraïbes (Caricom). Cette réunion promet de jeter les bases d’une collaboration mutuellement bénéfique sur des questions économiques, culturelles et sécuritaires.

La rencontre prévoit des discussions approfondies sur plusieurs thèmes, notamment le développement économique, les échanges commerciaux, la promotion culturelle et touristique, ainsi que les défis sécuritaires communs. Ces pourparlers se tiennent à la veille des événements des « Vodun Days 2025 », marqués par une forte participation de la diaspora caribéenne. Les délégations présentes examineront des pistes de coopération dans des domaines tels que l’éducation, l’emploi des jeunes, le patrimoine culturel, le changement climatique et le développement durable. Plusieurs personnalités de la Caricom, notamment les ministres des Affaires étrangères d’Haïti, de la Dominique, de Grenade et des Bahamas, ont confirmé leur présence à cet événement. D’autres représentants, comme ceux d’Antigua-et-Barbuda, sont également attendus. Selon des sources proches de l’organisation, cette rencontre devrait déboucher sur la signature de protocoles d’accord relatifs au commerce, aux investissements et aux échanges culturels entre le Bénin et la Caricom.

Publicité

Un projet notable concerne le lancement d’un forum économique Bénin-Caricom prévu en 2025, visant à explorer les opportunités économiques bilatérales. Par ailleurs, un programme de bourses destiné aux étudiants afro-descendants pourrait voir le jour, renforçant ainsi les liens académiques et culturels entre l’Afrique et les Caraïbes. La coopération en matière de sécurité et le plaidoyer pour une action climatique concertée figurent également au cœur des débats.

Les interventions clés de Vince Henderson, président du Conseil des relations extérieures de la Caricom et ministre des Affaires étrangères de la Dominique, ainsi que d’Olushegun Adjadi Bakari, ministre béninois des Affaires étrangères, sont particulièrement attendues. Georges-Emmanuel Allemagne, représentant de la diaspora afro-descendante dans les Caraïbes, prononcera quant à lui une allocution inaugurale sur les relations historiques entre l’Afrique et les Caraïbes, mettant en lumière l’héritage partagé et les perspectives communes. La Caricom, composée de 15 États membres, regroupe des nations partageant des traditions historiques et institutionnelles communes, malgré des diversités linguistiques et culturelles.