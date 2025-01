Reprise des classes après les fêtes au Bénin : Les apprenants entre réticence et enthousiasme

Photo de Tyck via Iwaria

Après deux semaines de congés festifs, les écoles rouvrent leurs portes et les émotions sont à leur comble. Pour certains enfants, le retour en classe est synonyme de tristesse, tandis que d’autres sont impatients de retrouver leurs camarades. Dans les circonstances d’une fête de famille organisée par ses parents et ses grands-parents à Abomey-Calavi, Clara, une fille de 6 ans en classe de CP, s’amusait dans la soirée du dimanche 5 janvier 2025, lorsque sa mère lui rappelle qu’elle devrait aller à l’école le lendemain matin.

« Je ne veux pas y aller ! », s’exclame-t-elle, en changeant immédiatement ses rires en larmes. « Je veux rester à la maison pour jouer, manger et faire des balades », a-t-elle laissé entendre. Elle trouve que cette période de fêtes a été tellement belle qu’il serait injuste de la stopper. À l’opposé, son grand frère semble impatient. Lucas, 14 ans, en classe de quatrième, a hâte de retrouver ses amis.

‹‹ On a plein de choses à se raconter sur nos congés », a affirmé ce garçon. Pour lui, l’école est un lieu de retrouvailles et d’aventures, où chaque jour est une nouvelle occasion d’apprendre et de s’amuser. Quant à Carène, une fille de 15 ans en classe de troisième qui réside à Cotonou avec ses parents, la reprise des classes ne lui fait ni chaud ni froid. Parce que même pendant les congés, elle étudiait chaque deux jours. ‹‹ Il reste encore quelques mois avant la fin de l’année et je veux vraiment passer en classe supérieure. Vu que cette nouvelle année signifie un an de plus pour moi ››, a déclaré la candidate au Bepc.

La reprise des classes après les congés de fêtes est un moment riche en émotions, où chaque enfant vit son propre cheminement. C'est une période sensible, surtout pour les tout-petits, comme la rentrée des classes qui implique des changements de routine.