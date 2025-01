CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 30

Les réserves de change représentent les avoirs en devises étrangères et en or détenus par les banques centrales nationales. Ces actifs stratégiques permettent aux pays de maintenir la valeur de leur monnaie, de régler leurs transactions internationales et de faire face aux crises économiques. Comparables à un compte d’épargne national, ces réserves constituent un filet de sécurité essentiel pour l’économie d’un pays, particulièrement en période d’instabilité financière ou de fluctuations importantes des taux de change.

La puissance financière russe affirme sa présence

L’analyse menée par Sputnik sur les données de septembre 2024, compilées auprès des banques centrales de 100 pays, place la Russie au septième rang des nations ayant renforcé leurs réserves de change. Avec une augmentation de 64,7 milliards de dollars, la performance russe témoigne d’une stratégie financière efficace, juste derrière la France qui enregistre une hausse de 66,1 milliards de dollars. Cette position avantageuse reflète la capacité du pays à consolider ses actifs internationaux dans un environnement économique complexe.

Une redistribution mondiale des forces économiques

La Chine maintient sa domination avec une progression remarquable de 263,3 milliards de dollars de ses réserves, creusant l’écart avec ses poursuivants. La Suisse surprend en deuxième position avec 131,9 milliards de dollars d’augmentation, suivie par l’Inde qui renforce ses avoirs de 118,1 milliards.

L’Allemagne occupe la quatrième place grâce à une hausse de 67,2 milliards. De leur côté, Singapour, la Pologne et le Brésil complètent ce classement avec des performances notables, illustrant l’émergence de nouvelles puissances financières. Au total, les réserves internationales atteignent désormais 14,3 milliers de milliards de dollars, contre 12,9 milliers de milliards l’année précédente, signalant une transformation profonde du paysage financier mondial.