Maghreb : une banque publique s’apprête à intégrer le marché boursier

Dinar algérien (DR)

La Banque de développement local (BDL), une institution publique clé du paysage financier algérien, s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire en ouvrant partiellement son capital au marché boursier. Cette démarche, annoncée officiellement le 31 décembre 2024 par Youcef Bouzenada, président de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (Cosob), marque une étape décisive dans les ambitions de modernisation du secteur bancaire en Algérie.

Dès le lundi 20 janvier 2025, et jusqu’au 20 février 2025, la BDL proposera 44,2 millions d’actions dans le cadre d’une offre publique de vente (OPV), correspondant à 30% de son capital. Le prix d’une action a été fixé à 1 400 dinars, et l’opération vise à mobiliser 61,88 milliards de dinars (environ 455 millions de dollars). Cette levée de fonds, selon les responsables de la banque, permettra de renforcer les moyens de financement de l’institution tout en offrant aux investisseurs une opportunité de s’engager dans la transformation du secteur financier algérien.

Publicité

Pour garantir une large participation, l’OPV a été soigneusement segmentée. Sur les actions mises en vente, 40% seront réservées aux particuliers, 30% aux personnes morales et 30% aux investisseurs professionnels. Cette répartition vise à inclure une diversité d’acteurs et à encourager l’adhésion d’un public élargi à la dynamique boursière.

La vente des actions sera assurée par un réseau d’intermédiaires regroupant six banques publiques (BNA, BEA, CNEP Banque, BDL, CPA, BADR) ainsi que trois institutions privées : Société Générale Algérie, Tell Market et Invest Market.

Avec cette introduction en bourse, la BDL deviendra la deuxième banque publique cotée à la Bourse d’Alger, après le Crédit Populaire d’Algérie (CPA), qui avait fait son entrée au premier trimestre 2024. L’opération du CPA avait levé 112 milliards de dinars (831 millions de dollars), provoquant un bond spectaculaire de la capitalisation boursière algérienne, passée de 72 à 532 milliards de dinars.

La BDL, fondée en 1985, dispose d’un réseau de 168 agences et joue un rôle crucial dans le développement économique et social des collectivités locales. Son introduction portera à sept le nombre de sociétés cotées sur la Bourse d’Alger, un chiffre encore modeste mais qui témoigne d’une volonté d’élargir et de dynamiser le marché financier du pays.

Publicité

Pour Youssef Lalmas, directeur général de la BDL, cette ouverture du capital s’inscrit dans un cadre plus large de réforme et de modernisation du système bancaire. « Cette initiative offre aux investisseurs nationaux une opportunité unique de participer à l’évolution du secteur financier et au développement économique du pays », a-t-il affirmé.