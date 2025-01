Retour de Trump : Macron réagit et tacle Elon Musk

Photo : DR

Les États-Unis s’apprêtent à tourner une nouvelle page de leur histoire avec le retour imminent de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier. Face à cette perspective, Emmanuel Macron a livré une analyse pragmatique de la situation lors de ses vœux aux ambassadeurs à l’Élysée ce 6 janvier, tout en rappelant l’importance d’une posture forte et déterminée dans les relations franco-américaines.

Le président français adopte une approche réaliste, soulignant les expériences passées avec l’administration Trump. Il rappelle que la France a su maintenir une collaboration efficace entre 2016 et 2020, malgré des tensions occasionnelles entre Paris et Washington. Cette référence historique sert de base à sa vision des futures relations bilatérales. La rencontre récente entre les deux dirigeants lors de la réouverture de Notre-Dame en décembre a permis des échanges approfondis, notamment sur le conflit ukrainien. Cette entrevue témoigne déjà d’une volonté de dialogue, avec Macron affirmant que Trump « sait qu’il a en France un allié solide« .

Le message présidentiel combine fermeté et pragmatisme. « Si on décide d’être faible et défaitiste, il y a peu de chances d’être respecté par les États-Unis d’Amérique du président Trump« , prévient Macron, appelant à une position de force dans les futures négociations tout en reconnaissant la légitimité du choix démocratique américain.

Le discours présidentiel s’est également distingué par une critique directe envers les acteurs déstabilisateurs. Emmanuel Macron dénonce notamment les « ingérences inacceptables » de certaines « puissances de déstabilisation« , pointant particulièrement Elon Musk, qu’il associe à « une nouvelle internationale réactionnaire« . Cette prise de position marque une volonté de confronter ouvertement les menaces pesant sur la stabilité démocratique.