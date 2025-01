Maghreb: quand la météo fait des siennes

Le Sahara algérien connaît une multiplication de phénomènes météorologiques exceptionnels. Après un épisode de pluies torrentielles à l’automne 2023, dépassant jusqu’à 500 fois les normales saisonnières, c’est désormais la neige qui fait son apparition, créant des paysages aussi inattendus que spectaculaires.

Les précipitations automnales, prédites par les agences météorologiques mondiales, ont transformé le paysage désertique de manière spectaculaire. Les wilayas du Sud ont enregistré entre 70 et 300 millimètres de pluie, remplissant des barrages et créant des prairies verdoyantes, mais provoquant également des crues et déclenchant malheureusement des épidémies dans certaines régions.

Un spectacle hivernal exceptionnel

Pour la deuxième année consécutive, la neige a recouvert les dunes du Sahara, notamment à Aïn Sefra. Ce phénomène rare, capturé par le photographe Karim Bouchetata, résulte d’un système de tempêtes venu d’Europe, apportant un froid hivernal inhabituel dans cette région d’Afrique du Nord. Les images montrent des paysages surréalistes où les dunes enneigées côtoient les oasis, donnant lieu à des activités insolites comme le ski sur sable enneigé.

Cette météo exceptionnelle pourrait contribuer au développement touristique de la région, qui propose déjà de nombreux circuits allant de Boussemghoun à Brezina. Les visiteurs peuvent y découvrir des ksours, des gravures rupestres, notamment à Tiout, qui abrite le plus grand ensemble de gravures rupestres d’Afrique, et les impressionnantes montagnes d’El Gour.

Un tourisme en pleine mutation

Selon Karim Bouchetata, le tourisme algérien connaît une évolution significative, particulièrement depuis la crise du Covid-19. Les Algériens redécouvrent leur patrimoine naturel et s’adonnent à de nouvelles activités comme le bivouac, le kayak entre les dunes, ou le ski sur sable, transformant ces phénomènes climatiques exceptionnels en opportunités touristiques uniques… Même si ces dernières sont le symbole d’un climat en pleine dérégulation, impliquant la crainte de nombreuses associations ou individus spécialisées dans la protection de l’environnement.