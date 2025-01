Sécurité au Maghreb: un accord avec la police italienne

La police italienne © MIGUEL MEDINA - AFP

La coordination internationale des forces de police constitue un pilier majeur de la sécurité mondiale. De l’Interpol aux accords bilatéraux, les services de police échangent quotidiennement des informations, partagent leurs expertises et conduisent des opérations conjointes. Cette coopération policière permet notamment de traquer les réseaux criminels transnationaux, de démanteler les filières de trafic de drogue et de lutter contre le terrorisme à travers des formations communes, des échanges de données et des interventions synchronisées.

Une nouvelle alliance stratégique pour la formation policière

L’Algérie et l’Italie viennent de franchir une étape décisive dans leur collaboration sécuritaire avec la signature d’un accord entre leurs écoles de police respectives. L’école supérieure de police « Ali Tounsi » algérienne et son homologue italienne uniront désormais leurs forces pour développer l’expertise de leurs agents. Cette alliance permettra aux deux pays de mutualiser leurs compétences et de former des policiers capables d’affronter les défis sécuritaires contemporains. Les ministres de l’Intérieur des deux pays, Brahim Merad et Matteo Pianteozzi, ont supervisé personnellement la conclusion de cet accord lors d’une rencontre officielle à Rome.

Renforcement des capacités opérationnelles face aux menaces communes

Les discussions entre les responsables algériens et italiens ont mis en lumière leur détermination à intensifier leur coopération opérationnelle. La formation constitue la pierre angulaire de cette collaboration, mais elle englobe également la protection civile et le développement économique local. Les deux pays entendent coordonner leurs efforts pour contrer efficacement la migration irrégulière, démanteler les réseaux de trafic de drogue et neutraliser les organisations criminelles qui menacent la stabilité régionale.

Des résultats tangibles pour la sécurité méditerranéenne

Cette coopération policière entre l’Algérie et l’Italie produit déjà des résultats concrets, comme en témoignent les « progrès significatifs » salués par les deux parties. Le directeur général de la sûreté nationale algérienne, Ali Badaoui, impliqué dans ces négociations, travaille à renforcer les synergies entre les forces de police des deux rives de la Méditerranée. Cette collaboration renforcée permet d’optimiser la surveillance maritime, de mieux contrôler les flux migratoires et de coordonner la lutte contre les réseaux criminels transfrontaliers. La formation conjointe des policiers algériens et italiens contribuera à créer une culture commune de la sécurité et à harmoniser les pratiques policières entre les deux pays.