Sénégal : ça chauffe au niveau de la compagnie aérienne Air Sénégal

Un vent de tourmente souffle sur Air Sénégal, la compagnie nationale sénégalaise, à la suite de la découverte d’un réseau frauduleux impliquant des billets « Staff Travel », initialement destinés aux employés. Cette fraude, révélée par un audit interne commandité par El Hadji Tidiane Ndiaye, le nouveau directeur général, a poussé la Division des investigations criminelles (DIC) à se saisir de l’affaire, ouvrant ainsi la voie à une série d’arrestations.

Selon les informations divulguées, le réseau aurait orchestré le détournement de ces billets à tarifs réduits ou gratuits, conçus pour les employés d’Air Sénégal dans le cadre de leurs avantages sociaux. Ces billets étaient ensuite revendus illicitement sur le marché noir, provoquant un préjudice financier estimé à près de 200 millions de francs CFA. Cette situation met en lumière une gestion opaque et un manque de contrôle interne qui, malgré la jeunesse de la compagnie, semble avoir été exploité à grande échelle.

La première arrestation dans cette affaire a marqué un tournant. La cheffe du service « Staff Travel » a été interpellée discrètement à l’aéroport international Blaise Diagne avant d’être placée en garde à vue. Lors de son audition, elle aurait partiellement reconnu sa participation dans le réseau, tout en pointant du doigt un ancien haut responsable de la compagnie, suggérant une implication à un niveau hiérarchique élevé.

Le scandale éclate à un moment critique pour Air Sénégal, qui tente de renforcer sa position dans le secteur de l’aviation ouest-africaine. Depuis sa création en 2016, la compagnie a cherché à bâtir une image de fiabilité et d’excellence, tout en luttant contre des défis structurels et financiers. Ce nouveau coup dur risque d’éroder davantage la confiance des passagers et des partenaires économiques.

Cependant, ce scandale pourrait également marquer un tournant positif. La volonté affichée par El Hadji Tidiane Ndiaye d’assainir la gouvernance interne de la compagnie témoigne d’un engagement à remettre de l’ordre et à restaurer l’intégrité d’Air Sénégal. L’audit interne ayant conduit à ces révélations pourrait ainsi être le premier pas vers une refonte des procédures et des mécanismes de contrôle, nécessaires pour éviter de tels abus à l’avenir.