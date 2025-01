Sénégal : la SENELEC veut réduire le prix de l’électricité

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

Au Sénégal, l’accès à une électricité de qualité et à un coût raisonnable demeure un enjeu stratégique au cœur des préoccupations des autorités et des citoyens. Lors de la récente rencontre nationale du Syndicat Unique et Démocratique des Travailleurs de l’Énergie (SUDETEN), le directeur général de la Senelec, Papa Toby Gaye, a réaffirmé son ambition de réduire significativement le prix de l’électricité tout en garantissant une transition énergétique respectueuse de l’environnement.

Dans son intervention, Papa Toby Gaye a reconnu le poids de la facture énergétique sur les ménages sénégalais. « L’électricité est essentielle pour le développement économique et social du pays, mais son coût reste un défi pour de nombreuses familles », a-t-il souligné. La volonté affichée de la Senelec est de proposer des tarifs plus accessibles, permettant ainsi d’améliorer le pouvoir d’achat des populations, en particulier celles des zones rurales où l’accès à l’énergie reste limité.

Cependant, réduire le coût de l’électricité ne se fera pas au détriment des engagements environnementaux du Sénégal. Le directeur général a rappelé que la transition vers les énergies renouvelables est désormais une priorité nationale. Grâce à des projets ambitieux tels que les centrales solaires de Bokhol et Kahone, le Sénégal aspire à produire une énergie plus propre tout en maîtrisant les coûts de production.

En outre, Papa Toby Gaye a insisté sur la nécessité d’un équilibre : maintenir la rentabilité de la Senelec pour garantir des investissements durables dans les infrastructures tout en répondant aux attentes des citoyens.

La rencontre nationale du SUDETEN a également permis de mettre en lumière l’importance du dialogue entre les travailleurs du secteur énergétique et les responsables de la Senelec. Les syndicats jouent un rôle clé dans la mise en œuvre des réformes visant à améliorer l’accès à l’électricité. Leur expertise et leur engagement seront déterminants pour relever les défis techniques et économiques auxquels le secteur fait face.