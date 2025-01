Sénégal : le monde du football en deuil après le décès d’un jeune talent

image d'illustration

Le monde du football sénégalais est en deuil. En effet, Cheikh Bamba Ndiaye, le jeune talent du centre de formation Be Sport Academy est décédé dans des conditions non encore élucidées. Ce drame secoue non seulement son académie, mais aussi toute une génération de jeunes talents qui rêvent de suivre les traces des plus grands.

À seulement quelques années du haut niveau, Cheikh Bamba Ndiaye était décrit comme un modèle de discipline et de détermination par ses formateurs. Son engagement sur le terrain et son éthique de travail faisaient de lui une pépite montante du football sénégalais. Dans l’environnement exigeant de Be Sport Academy, il incarnait cette nouvelle vague de footballeurs prêts à briller sur la scène nationale et internationale.

Sa trajectoire était souvent comparée à celle de Serigne Fallou Diouf, ancien pensionnaire de Be Sport, aujourd’hui à Génération Foot, en passe de rejoindre l’Atalanta Bergame. Tout comme lui, Cheikh Bamba Ndiaye nourrissait l’ambition de percer dans le football professionnel, et son potentiel ne faisait aucun doute pour ceux qui l’avaient côtoyé. Sa mort tragique à Dieupeul laisse place à l’incompréhension et à une immense douleur.

Les circonstances précises du drame restent à éclaircir, mais son décès soulève des questions sur la sécurité et la protection des jeunes sportifs en dehors des terrains. Dans un communiqué empreint d’émotion, Be Sport Academy a exprimé son chagrin face à cette perte inestimable, saluant la mémoire d’un joueur au grand cœur, discipliné et travailleur. Le centre de formation a également rendu hommage à une famille meurtrie, soulignant l’impact de cette disparition sur ses coéquipiers et ses entraîneurs.