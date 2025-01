Sénégal : nouveau coup dur pour Barthelemy Dias

L’année 2025 démarre difficilement pour Barthélémy Dias, ancien maire de Dakar, qui voit sa carrière internationale également impactée par sa destitution en décembre dernier. Ce nouvel épisode marque un tournant pour celui qui, jusqu’à récemment, occupait la prestigieuse fonction de président de Metropolis, une organisation mondiale regroupant des grandes villes et métropoles.

La perte de son mandat de maire de Dakar le 13 décembre 2024 a entraîné des conséquences immédiates sur son rôle à la tête de Metropolis. Selon une note officielle signée par Jordi Vaquer, Secrétaire général de l’organisation, Barthélémy Dias a automatiquement été déchu de sa présidence. Une décision inédite qui a conduit le Comité exécutif de Metropolis à se réunir le 8 janvier 2025 pour examiner la situation et adopter des mesures transitoires.

Publicité

Après analyse, le Comité a décidé d’appliquer les dispositions prévues par l’article 10 des Statuts de Metropolis, qui stipulent qu’en cas de vacance à la présidence, une des co-présidences assure l’intérim. C’est ainsi que la ville de Montevideo, en Uruguay, a été désignée pour occuper ce rôle jusqu’à l’élection d’un nouveau président.

Cette décision permet de maintenir la continuité des activités de Metropolis, tout en soulignant la nature exceptionnelle de la situation. Élu à la présidence en juin 2023, Barthélémy Dias n’aura donc occupé ce poste que pendant un an et demi, un mandat écourté par les turbulences de la scène politique sénégalaise.

Metropolis, créé pour favoriser la coopération entre les grandes villes et régions métropolitaines du monde, regroupe aujourd’hui plus de 140 membres. Cette plateforme joue un rôle clé dans le partage d’expertise et le développement de solutions urbaines innovantes. La présidence de cette organisation offre une visibilité internationale importante et un levier pour influer sur les grandes orientations urbaines mondiales.

La destitution de Barthélémy Dias, bien que liée à ses fonctions locales, souligne l’interdépendance entre les mandats nationaux et internationaux. Elle rappelle également l’importance de la stabilité politique dans la gestion des rôles de représentation au niveau mondial.

Publicité

Pour Barthélémy Dias, ce double revers marque une étape difficile dans sa carrière politique. Ayant réussi à s’imposer sur la scène internationale avec son élection à la tête de Metropolis, il voit désormais cette opportunité s’éloigner, laissant place à des incertitudes quant à son avenir politique et professionnel.