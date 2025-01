Sénégal : Sonko baisse les primes des missions à l’étranger

Ousmane Sonko (DR)

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a engagé une réforme visant à rationaliser les coûts des missions internationales des agents de l’État. À travers une circulaire publiée le 22 janvier 2025, il fixe un cadre plus strict pour encadrer ces déplacements, une mesure qui s’inscrit dans une volonté plus large d’assainissement des finances publiques.

Depuis son arrivée à la primature, Ousmane Sonko s’est positionné comme un fervent défenseur de la transparence et de la gestion rigoureuse des deniers publics. Avec cette nouvelle directive, il entend réduire la facture des missions à l’étranger, un poste de dépenses souvent critiqué pour son opacité et ses abus. Désormais, les voyages officiels devront être justifiés par une nécessité absolue, avec un nombre restreint de participants et une stricte maîtrise des indemnités versées aux fonctionnaires.

Cette réforme vise à instaurer une meilleure discipline budgétaire au sein de l’administration, en évitant les dérives observées ces dernières années. Elle impose un contrôle renforcé des demandes de mission, une validation préalable par les autorités compétentes et une révision à la baisse des primes perçues par les agents en déplacement. Le gouvernement espère ainsi réaliser des économies significatives, tout en instaurant une culture de responsabilité dans l’usage des fonds publics.

Cette initiative s’inscrit dans une série de mesures destinées à optimiser la gestion de l’État et à répondre aux attentes de l’opinion publique en matière de bonne gouvernance. Cependant, elle ne manquera pas de susciter des réactions au sein de la fonction publique, où ces indemnités sont parfois perçues comme un complément de revenu. La capacité du Premier ministre à faire appliquer cette réforme sans heurts sera un premier indicateur de sa volonté de rupture avec les pratiques du passé.