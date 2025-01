Tirs autour de la présidence tchadienne : les dernières informations

Armée tchadienne (Photo Présidence)

Des tirs nourris ont retenti dans la soirée de ce mercredi 8 janvier 2025 près de la présidence tchadienne à N’Djamena. Selon des sources sécuritaires, un groupe d’hommes armés aurait tenté d’attaquer le palais présidentiel. Les forces de sécurité ont immédiatement riposté, déclenchant un échange de tirs intense qui a duré plusieurs heures. Les autorités tchadiennes ont confirmé l’incident et assuré que la situation était sous contrôle. Les assaillants, dont le nombre serait d’une vingtaine, auraient été repoussés par les forces de sécurité.

Plusieurs d’entre eux auraient été tués ou arrêtés, tandis que certains sont en fuite. Les autorités tchadiennes ont identifié ces individus comme appartenant au groupe terroriste Boko Haram. Pour faire face à cette menace, des chars ont été déployés dans les rues de la capitale et les accès à la présidence ont été fermés. Cet incident survient quelques heures seulement après la visite à N’Djamena du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le ministre d’État, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a affirmé que la situation était « totalement maîtrisée« . Filmé dans l’enceinte du palais présidentiel, il a minimisé les événements en les qualifiant de « petit incident ».

« Nous attendons la venue du procureur de la République pour vous montrer la réalité de ce qui s’est passé. La situation est sous contrôle. C’est un petit incident qui s’est passé. Les forces de défense et de sécurité ont été mobilisées et tout a été éradiqué », a-t-il déclaré. La capitale tchadienne est encore marquée par la transition politique amorcée après la mort de l’ancien président Idriss Déby en 2021. Mahamat Idriss Déby, son fils, a pris le pouvoir et a été élu président à l’issue de trois années de transition. Le climat reste cependant tendu, notamment après la décision récente du Tchad de mettre fin à l’accord militaire avec la France, mettant fin à soixante ans de coopération. Ces tensions internes, combinées aux menaces rebelles et terroristes, continuent d’affecter la stabilité du pays. Le mardi 7 janvier 2025, les autorités tchadiennes ont confirmé la date du 31 janvier 2025 comme date butoir pour le retrait définitif des troupes françaises du pays.