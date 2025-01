Top 5 des pays possédant le plus d’aéroports internationaux

(c)Cha Gia Jose

Les aéroports internationaux représentent des moteurs essentiels pour l’industrie touristique mondiale. Ces infrastructures complexes facilitent non seulement le transit de millions de voyageurs chaque année, mais stimulent également l’économie locale par la création d’emplois directs et indirects. Du duty-free aux services de restauration, en passant par les compagnies aériennes et les entreprises de logistique, ces plateformes génèrent un écosystème dynamique qui attire les investissements étrangers et catalyse le développement régional.

Une connectivité mondiale orchestrée par des géants

Les États-Unis dominent la scène aéroportuaire internationale avec 102 plateformes certifiées pour les vols internationaux, sur un total impressionnant de 13 513 infrastructures aéroportuaires. L’aéroport d’Atlanta illustre cette suprématie en accueillant annuellement plus de 100 millions de passagers, devenant ainsi un hub majeur pour les connexions mondiales. La Russie suit avec 67 aéroports internationaux, démontrant sa capacité à gérer un territoire colossal équivalent à trente fois la superficie française. La Chine complète ce trio de tête avec 65 aéroports internationaux, dont l’aéroport de Guangzhou qui traite 63 millions de voyageurs par an.

L’émergence de puissances régionales stratégiques

Le Mexique a développé un réseau aérien robuste comprenant 36 aéroports internationaux. Sa position géographique privilégiée entre l’Amérique du Nord et l’Amérique latine lui confère un rôle stratégique dans les échanges continentaux. L’aéroport de Mexico-City, avec ses 48 millions de passagers annuels, témoigne de cette position centrale dans les flux touristiques et commerciaux des Amériques. La France maintient sa position concurrentielle avec 34 aéroports internationaux, Paris-Charles de Gaulle servant de porte d’entrée principale vers l’Europe en gérant 67 millions de passagers chaque année.

L’impact sur les dynamiques territoriales

Ces infrastructures aéroportuaires transforment profondément les territoires qu’elles desservent. En Chine, les aéroports internationaux soutiennent activement l’expansion économique des mégalopoles, créant des corridors de développement qui attirent entreprises et populations. Aux États-Unis, le maillage dense d’aéroports internationaux renforce la mobilité intérieure tout en consolidant les connexions internationales. Le réseau aéroportuaire russe joue un rôle crucial dans l’unification d’un territoire aux dimensions continentales, permettant des échanges efficaces entre l’Europe et l’Asie.

Voici la liste des 5 pays