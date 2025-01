Uranium en Afrique : ce pays renforce sa position dans l’industrie mondiale

Windhoek. Photo : DR

La Namibie est un acteur majeur dans l’industrie mondiale de l’uranium, étant le premier producteur africain de ce minerai. En 2023, le pays a extrait 8283 tonnes d’uranium, ce qui représente une part importante de ses exportations et une source essentielle de revenus pour son économie. Ce secteur devrait connaître une croissance significative grâce à la relance de la mine de Langer Heinrich, reprise par l’entreprise australienne Paladin Energy. Redémarrée en mars 2024, la mine a produit 1,2 million de livres d’uranium lors du second semestre 2024, et l’entreprise prévoit d’atteindre une production entre 3 et 3,6 millions de livres d’ici à la fin de l’exercice en juin 2025. Cette augmentation pourrait propulser la production totale du pays à 18,2 millions de livres en 2025. La mine bénéficie de son emplacement stratégique, à seulement 80 km de Swakopmund, avec un accès direct au port de Walvis Bay, facilitant l’exportation vers les marchés internationaux.

En plus de Langer Heinrich, la Namibie compte plusieurs autres mines importantes, comme Rossing et Husab, qui renforcent sa position de leader mondial. Rossing, l’une des mines les plus anciennes du pays, exploite l’uranium depuis 1976. De son côté, la mine de Husab, plus récente, a commencé sa production en 2016. Cette mine est rapidement devenue l’une des plus grandes exploitations d’uranium du pays et joue un rôle essentiel dans l’approvisionnement mondial. Ces trois sites contribuent à une production élevée et à une diversification des ressources en uranium, permettant à la Namibie de répondre à la demande croissante des pays consommateurs comme la Chine, la France et le Japon, qui utilisent ce minerai dans leurs réacteurs nucléaires.

Avec l’augmentation de la production et le renforcement des capacités d’exportation, la Namibie s’efforce également d’attirer davantage d’investissements dans le secteur de l’uranium. Le gouvernement met en place des stratégies pour encourager l’expansion de l’industrie, notamment par l’amélioration des infrastructures et le développement de nouvelles technologies. En parallèle, la demande mondiale d’uranium continue de croître, stimulée par l’intérêt croissant pour l’énergie nucléaire en tant qu’alternative aux combustibles fossiles. Les investissements dans le secteur devraient permettre à la Namibie de solidifier sa position sur le marché mondial.