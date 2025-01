Urbanisme à Cotonou : La mairie repense la gestion des permis de construire

Photo : DR

La mairie de Cotonou a initié une importante réflexion sur la gestion des permis de construire dans la ville, lors d’un atelier stratégique organisé à la salle Béhanzin de l’hôtel Azalaï ce mercredi 8 janvier 2025. Cet événement, présidé par Ange Paterne Amoussouga, secrétaire exécutif de la mairie, a réuni le préfet du Littoral, des chefs d’arrondissement, des cadres municipaux, ainsi que des experts en urbanisme et en droit foncier. L’objectif de cet atelier était clair : revoir et améliorer les mécanismes de délivrance et de suivi des permis de construire, afin de résoudre les nombreux dysfonctionnements constatés.

Des défis majeurs à relever

Lors de son intervention, Ange Paterne Amoussouga a souligné les défis auxquels Cotonou fait face en matière d’urbanisme. Il a notamment mis en lumière des lacunes dans le processus actuel, comme l’évasion de ressources municipales et le manque de contrôle sur les constructions illégales. « Beaucoup de contribuables construisent sans permis, tandis que d’autres modifient les spécifications techniques après l’obtention du permis, sans respect des règles », a-t-il déclaré. Ces pratiques, selon le secrétaire exécutif, compromettent la planification urbaine, la sécurité des habitants et les recettes fiscales de la ville. L’atelier vise donc à identifier des solutions pratiques pour renforcer l’efficacité du système de gestion.

Un atelier structuré et ambitieux

Cet atelier a été structuré autour de quatre groupes thématiques, chacun chargé d’analyser un aspect spécifique de la problématique. Les participants devaient proposer des recommandations concrètes pour optimiser le processus. À l’issue des travaux, ces propositions seront synthétisées en plénière et serviront de base à des décisions municipales. Romulus Agbedjekou, conseiller municipal et président de la commission des affaires économiques et financières, a insisté sur l’importance de cette initiative pour l’avenir de Cotonou. « Une ville comme Cotonou, première du Bénin, ne peut se permettre des failles dans son urbanisation. Cet atelier est crucial pour garantir un développement harmonieux », a-t-il affirmé.

Des sanctions prévues contre les irrégularités

L’une des innovations majeures envisagées est le renforcement des contrôles sur le terrain et la mise en place de sanctions pour les contrevenants. La présence du procureur spécial de la Cour des affaires financières à cet atelier témoigne de la volonté de la mairie de lutter contre les violations des règles d’urbanisme. A l’issue de cet atelier, des arrêtés municipaux seront pris pour formaliser les décisions.

Des cadres techniques seront également créés pour assurer une mise en œuvre efficace des réformes proposées. Cette initiative marque une étape importante dans la gestion de l'urbanisme à Cotonou. Elle traduit la détermination des autorités locales à garantir un développement urbain durable et à mieux répondre aux besoins des citoyens.