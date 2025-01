Vie syndicale au Bénin : La Cslb dissoute au profit de l’Unstb plus forte et outillée

L’assemblée générale de la Centrale des Syndicats leaders du Bénin (Cslb) a adopté hier au terme des travaux qui ont eu cadre l’école urbaine centre de Porto-Novo, l’acte de dissolution de l’organisation syndicale dirigée par Maxime Agossou-Vê au profit d’une affiliation totale exprimée par les Secrétaires généraux nationales des syndicats de base membres de la C en faveur de l’Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin (Unstb) représentée par Apolline Fagla, madame la secrétaire générale adjointe à la tête d’une forte délégation.

Mais avant d’en arriver à cette concrétisation, le premier responsable du comité d’organisation a adressé ses mots de remerciement et de bienvenue aux participants. Un message qui dope le moral à la troupe des syndiqués pour la continuité du combat syndical avec pour repère, le sens de la mesure dans toutes les initiatives. Une fois cette étape franchie, les messages des organisations syndicales invitées ont été enregistrés. Il ressort des différents messages, la culture de la confiance mutuelle et réciproque pour une efficacité de la lutte syndicale. Des messages qui ont comblé les attentes des participants et manifestés par une bonne dose d’applaudissements nourris. Ce n’est qu’après cela que le thème phare de l’assemblée générale sera abordé et développé par Maxime Agossou-Vê en attendant l’acte formel de dissolution suivi de l’affiliation à l’Unstb.

Publicité

Il porte sur cinq ans de vie syndicale de la Cslb : Bilan et perspectives. Une occasion pour Agossou-Vê de replonger ses partenaires sociaux dans les méandres des actions passées, lesquelles ont permis d’attendre des performances et d’aboutir à des résultats. Il n’a point manqué d’évoquer les forces et faiblesses sans perdre de vue les difficultés inhérentes à toutes initiatives quel que soit le secteur. Il ne manquera pas lors de son intervention, de mettre l’accent sur l’utilité d’opter pour de grand regroupement syndical autour des compétences en la matière pour être plus fort. D’où le pourquoi de cette option de dissolution analysée et approuvée par tous, sans perdre de vue ses charges actuelles, lesquelles ne lui permettent plus de conduire la troupe comme décidée par les militants de base. Raison du retour à la maison de la grande famille syndicale qu’est l’Unstb pour la continuité du combat. Suite à la présentation de ce tableau de raisons qui fondent l’acte, des interventions ont été notées pour soutenir les propos de Maxime Agossou-Vê à propos de cette nouvelle donne appréciée de tous. A travers des slogans axés sur ‘’Salut, camarade salut’’ repris en cœur, les secrétaires généraux des syndicats de base ont lu à tour de rôle, la déclaration de la décision d’affiliation à l’Unstb. Elle a été reçue par Apolline Fagla en sa qualité de Secrétaire générale adjointe assistée à l’effet par Arnaud Agbohounka. Un acte qui enterre définitivement la Cslb au profit de l’Unstb plus forte et plus outillée.