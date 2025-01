Vodun Days 2025 à Ouidah : des spectacles Vodun en présence du Président

Photo : DR

Les diverses manifestations prévues pour ce jeudi 9 janvier dans le cadre des Vodun Days se déroulent comme prévu. Après sa visite au Couvent Sakpata, le chef de l’État s’est dirigé vers la place Maro, où se tient le spectacle Égungun. Six lieux au cœur de la ville de Ouidah ont été transformés en scènes pour les différents spectacles Vodun.

À la Place Maro, le spectacle Égungun a attiré une foule considérable. Le président de la République a marqué sa présence sur ces lieux, après avoir visité le Couvent Sakpata. Sur l’Esplanade du Fort Français, un spectacle Zangbeto est également en cours. De 9h à 11h et de 15h à 17h30, les fidèles Thrɔn ont offert un magnifique spectacle au public, composé de touristes venus de divers horizons, y compris des Européens et des Afro-descendants. De 11h à 13h, les fidèles Nana Yosi ont animé le Temple des Pythons. À la Forêt Sacrée Kpasɛ Zunmɛ, les fidèles Hunvɛ, Kɔku et Kanbaɖa ont également pris part aux festivités ce jeudi. Au Couvent Sakpata, les fidèles Sakpata ont présenté un spectacle tout au long de la journée. Au Temple Mami-Plage, les fidèles Mami et Dan se sont partagé la scène durant toute cette journée du 9 janvier. De nombreux membres de la croix rouge étaient présents pour assurer la sécurité et ceux de la SGDS pour la propreté des lieux.