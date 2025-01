Vodun Days 2025 : les Béninois de la diaspora félicitent l’organisation

Photo : Ministère de la Culture

Du 9 au 11 janvier 2025, la ville historique de Ouidah a vibré au rythme des Vodun Days, un événement qui a attiré des participants venus des quatre coins du monde. Pendant trois jours, les visiteurs ont été plongés dans une ambiance inoubliable, ponctuée de spectacles captivants et d’un cadre soigneusement entretenu.

Julia Olufemi Dewez, une Néerlandaise d’origine béninoise, a partagé son expérience enrichissante lors de cet événement. Elle a souligné l’importance ignorée de la spiritualité Vodun, notamment l’utilisation du Fâ pour prévoir l’avenir et s’épargner des évènements négatifs du futur. « C’est bien de voir de mes propres yeux les spectacles Vodun. J’ai fait des enregistrements que je veux montrer au monde entier pour partager la beauté du Bénin », a-t-elle déclaré. Pour elle, le Vodun est une belle chose qui mérite d’être perçue sous un autre angle, loin des préjugés qui l’entourent.

Alex Gbéssaya, un Béninois qui réside en Côte d’Ivoire, a salué l’initiative des Vodun Days qui consiste à faire du Bénin un carrefour culturel incontournable dans l’Afrique de l’Ouest. Les Vodun Days constituent, dans le monde, le premier événement d’envergure qui vise à célébrer la spiritualité Vodun, a-t-il laissé entendre.

Micke Adeola Dewez, également d’origine béninoise, a exprimé son désir d’apprendre davantage sur sa culture. « C’est la première fois que je viens aux Vodun Days. Je suis ici pour connaître mes racines et apprendre sur le Vodun », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle est impatiente de découvrir les prochaines éditions.

Les festivités se sont déroulées dans six lieux emblématiques de Ouidah, transformés en scènes pour les spectacles Vodun. À la place Maro, le spectacle Égungun a attiré une foule immense durant les trois jours, tandis que l’Esplanade du Fort français a accueilli des spectacles Zangbeto avec un public émerveillé. Les fidèles Thrɔn ont égaillé le public avec des performances irrésistibles de 9h à 11h et de 15h à 17h30, et d’autres groupes ont animé divers temples et lieux sacrés tout au long de l’événement.

Servais Adjovi, vice-président de l’Union générale pour le développement de la commune de Ouidah, a souligné le succès de cette édition des Vodun Days. « Les Vodun Days de cette année ont poussé assez loin les objectifs en termes de mobilisation, en terme d’éventail de cérémonie, d’événement, de manifestations, culturelle et cultuelle. Cet événement est devenu un point important dans l’agenda culturel du monde », a-t-il affirmé, mettant en avant la diversité des participants venus de loin.