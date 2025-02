4 étapes clés pour souscrire un crédit à la consommation   

Photo de TheDigitalWay de Pixabay

Une nouvelle voiture vous fait de l’œil ? Vous rêvez d’organiser un grand voyage en famille ? Vous attendez un 3e enfant et il est grand temps d’agrandir votre maison ? Souscrire un crédit à la consommation est la solution pour réaliser tous vos projets. Vous ne savez pas par où commencer ? Allez, je vous explique tout ça en détail.

Étape 1 : choisir la nature de son crédit à la consommation

Un crédit à la consommation est un prêt de 75 000 euros maximum, accordé par une banque ou un établissement de crédit à un particulier, pour financer ses projets. Enfin, tous sauf l’acquisition d’un bien immobilier. Avant de vous lancer, vous devrez choisir entre deux options : le prêt personnel affecté ou non. Pas très clair ? Je vous explique. Le crédit affecté est dédié à un projet bien précis. Par exemple, vous souhaitez acheter une voiture neuve. Vous signez le bon de commande de votre nouveau véhicule ainsi que le contrat de crédit directement chez votre concessionnaire. Les fonds seront ensuite versés au professionnel. Et en cas de refus de crédit ? Pas d’inquiétude, votre commande est tout simplement annulée.

À l’inverse, le crédit personnel non affecté ne nécessite aucun justificatif. L’argent est directement versé sur votre compte, et vous l’utilisez comme bon vous semble. Mais attention, même si votre projet tombe à l’eau, vous devrez tout de même rembourser votre crédit. Vous pourriez également être tenté par une forme un peu particulière de crédit à la consommation : le crédit renouvelable. Il vous permet d’obtenir une somme d’argent disponible à tout moment et qui se reconstitue progressivement au fil de vos remboursements.

Dans tous les cas, évaluez avec précision le montant dont vous avez besoin et son adéquation avec vos revenus et vos charges. N’oubliez pas qu’un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez donc toujours vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Étape 2 : Comparer les offres

Les crédits à la consommation sont disponibles auprès de nombreux organismes de crédit et de banques, mais pas seulement. Vous pouvez aussi en trouver chez les concessionnaires automobiles, dans certains magasins spécialisés, chez les marchands en ligne, et même dans les grandes enseignes de distribution. Tout dépend de ce que vous souhaitez financer.

Avant de vous engager, prenez le temps de comparer les offres et les taux proposés. Ces derniers peuvent varier selon l’établissement, le type de projet que vous financez, le montant que vous empruntez et la durée de remboursement que vous choisissez. Pour obtenir un crédit à la consommation au meilleur taux, c’est par ici : https://www.cofidis.fr/fr/credit.html

Étape 3 : constituer son dossier de crédit à la consommation

Peu importe la nature de votre prêt, constituer votre dossier est une étape, certes un peu fastidieuse, mais obligatoire. Quelques documents incontournables sont à prévoir :

Une pièce d’identité ;

Un justificatif de domicile ;

Vos bulletins de salaire ou toute autre preuve de revenus ;

Un avis d’imposition ;

Un relevé d’identité bancaire (RIB) ;

Des justificatifs concernant vos crédits en cours (immobilier ou consommation) et les remboursements associés.

Assurez-vous que votre dossier est complet et à jour.

Enfin, même si l’assurance emprunteur n’est pas obligatoire pour un crédit à la consommation, je vous conseille vivement d’en souscrire une. En cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité de travail, l’assureur prendra en charge le remboursement de votre prêt.

Étape 4 : Signer le contrat de prêt

Une fois votre demande envoyée, l’établissement de crédit va l’examiner. Généralement, vous obtiendrez une réponse dans les jours ou les semaines qui suivent. Ne vous précipitez pas pour signer votre contrat ! Prenez le temps de lire ce document attentivement. Il contient toutes les informations clés : le montant total emprunté, la durée du remboursement, le TAEG (Taux Annuel Effectif Global) ainsi que le montant exact de vos mensualités.

Vérifiez aussi les clauses spécifiques, comme les pénalités en cas de retard de paiement ou les conditions de remboursement anticipé. Il est essentiel de bien comprendre chaque point pour éviter toute mauvaise surprise. Tout est clair pour vous ? Alors, il ne vous reste plus qu’à signer, attendre le versement des fonds et lancer votre projet !