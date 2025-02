Afrique : affluence touristique record dans ce pays en 2024

Photo de Kenny Eliason sur Unsplash

En 2024, la Tanzanie a enregistré une croissance notable de son secteur touristique, avec un total de 5,36 millions de visiteurs. Parmi eux, 2,14 millions étaient des touristes internationaux, tandis que 3,22 millions étaient des visiteurs nationaux. Cette progression est significative comparée aux 1,51 million de visiteurs en 2019, avant l’impact de la pandémie de COVID-19. Au plus fort de la crise en 2020, les arrivées touristiques avaient chuté à 437 000, mais une reprise s’est amorcée, atteignant 2 millions de visiteurs en 2023, dont 1,1 million d’internationaux. Selon la Banque mondiale, en 2019, le tourisme était la principale source de devises étrangères pour la Tanzanie, le deuxième contributeur au PIB après l’agriculture et le troisième employeur du pays.

D’autres nations africaines ont également connu une augmentation du nombre de visiteurs. En 2024, le Maroc a accueilli 17,4 millions de touristes, se positionnant en tête des destinations africaines, suivi de l’Égypte avec 15,7 millions de visiteurs. L’Afrique du Sud et la Tunisie figurent également parmi les pays les plus visités du continent. La Tanzanie, avec ses 5,36 millions de visiteurs, continue d’attirer grâce à ses parcs nationaux renommés et au mont Kilimandjaro. Le rôle économique du tourisme en Tanzanie est indéniable.

