Afrique : ce pays devient le distributeur exclusif d’électricité du Congo

Le 13 février à Libreville, la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a signé un accord avec le ministre congolais de l’Énergie et de l’Hydraulique, Emile Ouosso. Cet accord attribue à Senelec l’exclusivité de la distribution de l’électricité en République du Congo pour une durée de dix ans. En plus d’assurer l’acheminement de l’énergie aux consommateurs, l’entreprise prendra en charge la gestion, l’entretien et l’amélioration des performances du réseau national, avec l’objectif d’optimiser la facturation et le suivi des abonnés.

Avec cette nouvelle répartition des rôles, la société publique congolaise Énergie Électrique du Congo (E2C) a été reclassée en société de patrimoine, conservant une participation de 15 % dans l’ensemble du secteur énergétique, notamment dans la production, le transport et la commercialisation de l’électricité. Pape Toby Gaye, Directeur général de Senelec, a exprimé sa volonté d’améliorer significativement les performances du secteur en moins d’un an grâce à des audits et une modernisation des infrastructures. « Sur la base de nos évaluations précédentes et des audits à venir, nous pensons que d’ici 10 mois, voire plus tôt, nous pouvons améliorer considérablement les performances du secteur », a-t-il déclaré.

Publicité

Cette expansion de Senelec s’inscrit dans un contexte où le Sénégal s’affirme progressivement comme un acteur régional dans l’énergie. Membre du Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (WAPP), le pays a diversifié son potentiel énergétique en développant plusieurs sources de production. Outre les centrales thermiques alimentées en fioul et en gaz naturel, le Sénégal mise sur l’hydroélectricité avec le barrage de Manantali (200 MW), ainsi que sur les énergies renouvelables. Des parcs solaires tels que Santhiou Mékhé (30 MW) et Kahone (60 MW), ainsi que le parc éolien de Taïba Ndiaye (158 MW), contribuent à renforcer l’autonomie énergétique.