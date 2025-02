Afrique : ce pays mise sur l’énergie solaire avec les autoroutes

Photo de Biel Morro sur Unsplash

Le Sénégal bénéficie d’un potentiel solaire exceptionnel grâce à son ensoleillement abondant, en particulier dans les régions du sud et du centre. Avec environ 3 000 heures d’ensoleillement annuel, le pays se classe parmi les meilleures régions d’Afrique de l’Ouest pour exploiter l’énergie solaire. Conscient de ce potentiel, le gouvernement sénégalais a lancé plusieurs initiatives visant à promouvoir cette énergie renouvelable. Parmi ces projets figure le programme « Autoroutes du Solaire », qui a été lancé en partenariat avec la Société nationale des autoroutes du Sénégal (ADS SA) et l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER). Ce programme innovant prévoit l’installation de systèmes photovoltaïques le long des autoroutes, avec l’objectif de produire jusqu’à 1 GWc d’énergie solaire.

L’énergie produite sera utilisée pour divers usages essentiels, notamment l’alimentation des gares de péage, des bâtiments d’exploitation, ainsi que l’éclairage des autoroutes et des aires de service. Ce projet inclut également l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, contribuant ainsi à la transition énergétique du secteur des transports. Une partie de l’énergie générée sera injectée dans le réseau national, permettant de diversifier les sources d’énergie et de renforcer l’approvisionnement en électricité du pays. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement sénégalais qui cherche à intégrer davantage les énergies renouvelables dans son environnement énergétique, réduisant ainsi sa dépendance aux énergies fossiles tout en renforçant la durabilité énergétique du pays.

Le partenariat entre l’ANER et ADS SA est un élément clé de ce projet. Les deux institutions travailleront ensemble pour garantir sa réussite en se concentrant sur des aspects essentiels comme la modélisation économique, la mobilisation des financements et la supervision des travaux. Leur collaboration s’étendra également à l’intégration de solutions technologiques avancées pour optimiser l’efficacité des installations solaires et leur intégration dans l’infrastructure autoroutière. Ce programme représente un pas important vers la transformation énergétique du Sénégal, qui aspire à devenir un modèle de transition énergétique pour l’Afrique. En plus de diversifier ses sources d’énergie, le pays pourrait attirer des investissements étrangers dans le secteur des énergies renouvelables et stimuler l’économie locale en créant des emplois dans la production, la gestion et la maintenance des installations solaires.