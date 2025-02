Afrique : ce pays présente une économie résiliente au sein de l’UEMOA

Abdoulaye Diop (Photo AFP)

L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est une organisation régionale qui regroupe huit pays d’Afrique de l’Ouest partageant une monnaie commune, le franc CFA. Elle a pour mission de renforcer l’intégration économique et monétaire en harmonisant les politiques de ses États membres. Grâce à une réglementation commune, elle favorise la stabilité financière et le développement des infrastructures essentielles à la croissance régionale. Son action repose sur des institutions clés, dont la Commission de l’UEMOA, qui veille à l’application des règles communautaires et à la coordination des politiques économiques. Cet organe exécutif joue un rôle stratégique en proposant des réformes pour améliorer la convergence économique et la compétitivité de l’Union. Pour assurer une gestion efficace, la Commission s’appuie sur plusieurs directions générales spécialisées dans des domaines tels que la fiscalité, le commerce, l’agriculture, l’énergie et le développement social.

Lors d’une visite officielle à Lomé le 11 février 2025, le président de la Commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop, a échangé avec le chef de l’État togolais, Faure Gnassingbé, sur la situation économique de l’Union et les stratégies à adopter pour la prochaine décennie. À cette occasion, il a présenté deux documents majeurs : la vision cadre et le plan stratégique Impact 2030, qui visent à transformer durablement l’économie régionale. M. Diop a souligné l’importance des recommandations du président togolais pour la mise en œuvre de ces stratégies, affirmant que celles-ci permettront d’accélérer le développement de l’UEMOA. Malgré un contexte économique mondial incertain, le Togo se distingue par une croissance robuste de plus de 6 %, contribuant activement à la dynamique globale de l’Union. Cette performance témoigne de la résilience et des efforts de réforme engagés par le pays, qui s’impose comme un moteur économique régional.

La Commission de l’UEMOA travaille en étroite collaboration avec des institutions comme la BCEAO et le Conseil des ministres pour assurer la stabilité monétaire et financière. Elle entretient également des partenariats avec des organisations internationales telles que la CEDEAO, l’Union africaine, la Banque mondiale et le FMI, afin d’accompagner les États membres dans leur développement. À travers ses actions, elle vise à renforcer la compétitivité des économies locales, à améliorer les infrastructures et à favoriser un environnement propice aux investissements. Le plan stratégique Impact 2030 représente une feuille de route essentielle pour relever ces défis et consolider l’intégration régionale.