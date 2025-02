Afrique : ce pays va réhabiliter plus de 200 km de routes

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

La route est un élément indispensable du développement économique. En Afrique, divers mécanismes sont mis en place afin de construire des routes dignes de ce nom qui répondent aux problématiques du développement durable. Avoir un réseau routier performant, c’est se donner les moyens d’attirer les opportunités et les investisseurs de qualité.

L’Angola accélère la modernisation de ses infrastructures routières avec un ambitieux programme de réhabilitation. Le gouvernement a validé un projet majeur visant à remettre en état 215 km de routes stratégiques, notamment dans la province d’Icolo e Bengo, située à l’est de Luanda. Ce plan s’inscrit dans une volonté plus large de désenclaver certaines régions et de garantir aux populations un meilleur accès aux services essentiels.

Publicité

Le projet repose sur la modernisation de plusieurs tronçons clés. Ces infrastructures sont vitales pour fluidifier les déplacements entre les centres urbains et les zones rurales, facilitant ainsi l’accès aux marchés et aux services sociaux. Selon les autorités, la durée des travaux est estimée entre 18 et 24 mois, un délai ambitieux, mais réaliste pour mener à bien ces réhabilitations. L’objectif est de garantir des routes plus sûres, plus résistantes et mieux adaptées aux besoins du pays, tout en respectant les normes environnementales.

L’amélioration du réseau routier en Angola ne se limite pas à la simple modernisation des infrastructures. Ce projet est une pièce maîtresse d’une stratégie nationale de développement, visant à réduire les inégalités territoriales et à favoriser une croissance économique inclusive. Grâce à ces nouvelles routes, les populations des zones concernées bénéficieront d’un meilleur accès aux services de santé et d’éducation, ainsi qu’aux infrastructures énergétiques et hydrauliques. Cela devrait notamment faciliter les déplacements des habitants vers les centres médicaux, tout en améliorant l’approvisionnement en eau et en électricité dans ces régions encore sous-équipées.

Par ailleurs, ces nouvelles routes joueront un rôle clé dans le développement du commerce local et de l’agriculture. Les producteurs des zones rurales pourront écouler plus facilement leurs marchandises sur les marchés urbains, favorisant ainsi l’essor de l’économie locale. Cette dynamique devrait aussi encourager de nouveaux investissements dans la région, notamment dans le secteur du transport et de la logistique.