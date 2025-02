Afrique : ce port a traité plus de 200 millions de tonnes de marchandises

Image by Pexels from Pixabay

Les ports sont des infrastructures stratégiques pour la bonne marche du commerce international. L’Afrique notamment effectue une grande partie de ces échanges commerciaux via les ports. En 2024, des pays africains comme l’Afrique du Sud ont traité un volume de marchandises impressionnant.

Selon le bilan d’activités de Transnet, la société publique chargée des infrastructures de transport, les huit plateformes commerciales sous l’administration de l’autorité portuaire sud-africaine ont traité un volume cumulé de 269,329 millions de tonnes de marchandises. Ce chiffre témoigne de la capacité logistique sud-africaine à gérer d’importants flux de marchandises, malgré un contexte mondial marqué par des perturbations des chaînes d’approvisionnement.

Les ports de Durban, Cape Town, Port Elizabeth et leurs homologues ont su optimiser leurs opérations, consolidant la position de l’Afrique du Sud comme un hub commercial stratégique entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie. Cette performance s’explique par des investissements soutenus dans la modernisation des infrastructures portuaires. Transnet a misé sur l’automatisation des terminaux, l’amélioration des capacités de stockage, ainsi que sur la digitalisation des procédures douanières et logistiques, favorisant ainsi la fluidité des opérations portuaires.

Face à la concurrence croissante des ports émergents en Afrique de l’Est et de l’Ouest, l’Afrique du Sud entend renforcer sa compétitivité. Les autorités misent sur des projets d’envergure visant à accroître la capacité de traitement des marchandises, notamment à Durban, le plus grand port à conteneurs d’Afrique subsaharienne. Le secteur portuaire représente un pilier essentiel de l’économie sud-africaine. Il contribue significativement au PIB en soutenant des milliers d’emplois directs et indirects.

L’augmentation du volume de marchandises traité en 2024 reflète non seulement la reprise des échanges post-pandémie, mais aussi la diversification des exportations sud-africaines. Ces exportations vont des minerais aux produits agricoles, en passant par les biens manufacturés.