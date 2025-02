Afrique : cette entreprise canadienne veut produire plus d’or en 2026

Photo Bloomberg

Orezone Gold, une entreprise minière active au Burkina Faso, continue de renforcer ses ambitions dans l’exploitation de l’or. En 2024, la compagnie a respecté ses prévisions de production, atteignant 119 000 onces d’or. Les prix de l’or ont atteint des niveaux records, incitant Orezone à accélérer le développement de sa mine d’or Bomboré. Le projet d’agrandissement de la mine a pour objectif de porter la production à 185 000 onces d’ici 2026. Cependant, face aux opportunités de financement et aux prix élevés du métal jaune, la compagnie a décidé d’intensifier ses efforts pour doubler cette capacité et atteindre un objectif de 250 000 onces par an.

Le développement de la mine Bomboré se fait en deux phases. La première phase, qui devrait être achevée d’ici fin 2025, augmentera la production à 185 000 onces, grâce à l’agrandissement de l’usine de traitement de minerai. Cette nouvelle infrastructure permettra de traiter jusqu’à 2,5 millions de tonnes de minerai rocheux par an, en complément de l’usine de minerai oxydé déjà en fonctionnement. Cependant, Orezone a décidé de ne pas se limiter à cette première étape et d’accélérer le projet. La phase 2, qui débutera après la phase 1, pourrait doubler la capacité de traitement à 5 millions de tonnes par an. L’objectif est d’atteindre une production de 220 000 à 250 000 onces d’or par an dès 2027, en réponse à la demande croissante et à la rentabilité accrue de la production d’or.

Alors que la production industrielle d’or a montré des signes de baisse dans le pays, Orezone veut inverser cette tendance et soutenir l’industrie minière locale. Les projets d’expansion sont non seulement pour la compagnie mais aussi pour le Burkina Faso, qui attend des retombées économiques significatives de l’industrie minière. L’investissement dans la mine devrait aussi favoriser la création d’emplois et l’augmentation des recettes fiscales. De plus, Orezone cherche à tirer parti de l’intérêt des investisseurs pour maximiser ses profits et soutenir son ambition de développement. Un des moyens pour cela est la préparation d’une nouvelle cotation sur la bourse australienne ASX, en plus de sa présence sur le marché canadien TSX. Cette double cotation permettrait à Orezone de mobiliser davantage de fonds pour financer son projet d’agrandissement et de renforcer sa position sur le marché international.