Afrique du Nord : cette société française va investir plus de 200 millions € dans les télécoms

(Photo REUTERS/Sarah Meyssonnier)

L’entreprise française Orange a su se positionner comme une référence dans le secteur de la télécommunication. Le groupe est présent dans de nombreux pays à travers le monde. Sur le continent africain, Orange gère de nombreux projets et ne cesse d’innover pour offrir des services de qualité.

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation et d’expansion du secteur des télécommunications, l’Égypte mise sur des alliances de grande envergure avec des acteurs majeurs de l’industrie. Dernière avancée en date : la signature d’accords stratégiques entre Orange Egypt et Telecom Egypt, pour un montant global d’environ 296,6 millions de dollars.

Avec cet accord, la filiale d’Orange France ambitionne de consolider sa position sur le marché égyptien en améliorant ses infrastructures et en optimisant la qualité de ses services. Le partenariat prévoit notamment l’extension des services de transmission jusqu’en 2032, ainsi que l’interconnexion de plus de 1 000 sites via la fibre optique sur une période de trois ans.

Cette modernisation vise à accélérer la connectivité à haut débit et à offrir une expérience utilisateur plus performante à travers le pays. Le pays d’Afrique du Nord est aujourd’hui l’un des marchés les plus dynamiques du continent africain en matière de télécommunications. Grâce à des investissements continus et des collaborations avec des géants internationaux, le pays ambitionne de se positionner comme un hub numérique régional.

La transformation numérique étant un pilier du développement économique, ce partenariat avec Telecom Egypt s’inscrit dans une dynamique plus large visant à stimuler la compétitivité du marché télécoms et à favoriser l’innovation technologique. Ce rapprochement entre Orange Egypt et Telecom Egypt illustre la volonté des acteurs télécoms de s’adapter aux défis technologiques et aux attentes croissantes des consommateurs.