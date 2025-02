Afrique du nord : les tensions commerciales s’accentuent entre deux pays

Photo d'illustration (unsplash)

Depuis plusieurs siècles, le Maroc et l’Égypte entretiennent des relations marquées par des échanges culturels et économiques qui ont contribué à forger une identité partagée au sein du monde arabe. Ces deux nations, qui ont vu se développer des liens étroits à travers le commerce, la diplomatie et le dialogue intellectuel, ont toujours bénéficié d’une coopération réciproque. Aujourd’hui, malgré ce passé commun, des divergences récentes dans la gestion des échanges commerciaux viennent rappeler que l’héritage historique ne garantit pas l’harmonie des pratiques économiques contemporaines. Ces derniers mois, les relations commerciales se sont particulièrement détériorées, marquées par une succession de mesures protectionnistes de part et d’autre qui ont considérablement ralenti les échanges entre les deux pays.

Mesures restrictives et enjeux commerciaux

Les autorités marocaines et égyptiennes se renvoient la balle en imposant des contrôles renforcés et des droits spécifiques sur des produits ciblés. D’une part, les services douaniers marocains appliquent avec rigueur des normes concernant l’origine et la traçabilité, notamment dans le secteur des matières premières, tandis que les instances égyptiennes ont récemment complexifié les procédures techniques affectant des secteurs comme l’automobile. Par ailleurs, l’instauration de droits antidumping – près de 30 % sur les tomates en conserve et plus de 35 % sur certains textiles – traduit les tensions qui se sont accrues depuis la plainte de représentants industriels de chaque côté. Ces mesures, en apparence techniques, illustrent une volonté de protéger les marchés locaux au prix de désaccords pouvant compromettre des échanges évalués à plus de 700 millions de dollars en 2024.

Dialogue et perspectives pour rétablir l’équilibre

Afin d’éviter que ces différends n’affectent durablement l’économie bilatérale, des responsables des ministères en charge du commerce prévoient prochainement des rencontres pour revoir les règles d’origine définies par l’accord d’Agadir. Les économistes mettent en avant l’importance d’une interprétation harmonisée de ces normes afin d’éviter que des barrières administratives ne freinent le dynamisme des échanges. À l’image de deux commerçants cherchant à trouver un terrain d’entente pour partager un même étal, les négociations visent à clarifier les procédures et à restaurer la confiance entre partenaires économiques. La réussite de ce dialogue pourrait limiter les répercussions immédiates sur les flux commerciaux et préserver un secteur qui, malgré les obstacles, demeure vital pour les deux pays.

Face à ces tensions, l’enjeu consiste à concilier les exigences de régulation et la préservation d’un réseau d’échanges solidement ancré dans l’histoire commune. Les décisions à venir auront des répercussions sur la gestion des barrières administratives et douanières, redéfinissant ainsi les contours d’une coopération économique indispensable à la vitalité de la région nord-africaine.

Pour rappel, les relations entre le Maroc et l’Égypte reposent sur une longue tradition d’échanges et de savoir-faire mutuel, où l’artisanat, l’agriculture et d’autres secteurs ont permis de tisser un réseau d’interdépendances. Cette histoire commune témoigne d’une époque où le commerce entre ces deux pays ressemblait à un marché ouvert où chaque interlocuteur partageait librement ses ressources. Cependant, la mise en place de procédures douanières strictes et de mesures réglementaires récentes modifie ce panorama. Les opérateurs des deux nations se plaignent aujourd’hui de restrictions qui rappellent, de manière métaphorique, le désaccord de voisins disputant l’accès à une rue commerçante autrefois animée.