Afrique du nord: un important investissement prévu dans les transports

Photo de Linus Mimietz sur Unsplash

Les réseaux de transport représentent une colonne vertébrale essentielle au développement économique et social des nations. En Égypte particulièrement, le secteur des transports joue un rôle déterminant dans la stimulation de la croissance économique, la facilitation des échanges commerciaux et l’amélioration de la mobilité quotidienne des citoyens. L’efficacité de ces infrastructures influence directement la compétitivité du pays, son attractivité pour les investissements étrangers et la qualité de vie de sa population. C’est pourquoi le gouvernement égyptien place ce secteur au cœur de ses stratégies de développement.

Un plan ambitieux pour moderniser les infrastructures

L’Égypte a récemment dévoilé son plan d’investissement pour le secteur des transports concernant l’exercice 2025/2026 lors d’une réunion interministérielle. Cette rencontre a également permis de faire le point sur l’avancement du projet de métro d’Abu Qir à Alexandrie, l’une des initiatives phares du programme. La première phase de ce projet métropolitain s’étendra sur 21,7 kilomètres. Les objectifs sont multiples: décongestionner le trafic urbain, diminuer la consommation d’énergie etc.

Les ministres Rania Al-Mashat, chargée de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, et Kamel Al-Wazir, responsable des Transports, ont rencontré plusieurs institutions financières internationales pour discuter du projet alexandrin. Parmi ces organismes figuraient la Banque européenne d’investissement, la BERD, l’Agence française de développement et la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures.

Diversification et durabilité au cœur de la stratégie nationale

Au-delà du métro d’Alexandrie, le programme d’investissement égyptien englobe plusieurs autres chantiers majeurs. L’expansion du réseau ferroviaire national, la modernisation des infrastructures portuaires et le développement des transports électriques constituent les axes prioritaires.

Le plan vise également à encourager la participation du secteur privé grâce à une politique de propriété de l’État rénovée, tout en favorisant une transition vers une mobilité plus durable. Ces orientations s’alignent parfaitement avec la « Vision 2030 » du pays, un cadre stratégique qui harmonise les priorités gouvernementales et sectorielles.

Cette vision à long terme témoigne de la volonté égyptienne de bâtir un système de transport intégré, efficient et respectueux de l’environnement, capable de soutenir les ambitions de développement du pays pour les décennies à venir.