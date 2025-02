Afrique du Sud : Trump critique la loi d’expropriation, le gouvernement se justifie

Cyril Ramaphosa (AFP)

Le 23 janvier 2025, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a signé une loi permettant l’expropriation des terres, dans certains cas sans compensation. Cette réforme vise à corriger les inégalités foncières issues de l’apartheid, une période où la majorité des terres agricoles appartenait à une minorité de la population. Cependant, cette initiative divise profondément le pays. Certains la considèrent comme une étape nécessaire pour garantir une répartition plus juste des ressources, tandis que d’autres redoutent ses répercussions économiques et sociales. Les propriétaires fonciers concernés craignent une instabilité qui pourrait nuire à l’investissement et à la production agricole.

La réforme a rapidement suscité des réactions sur la scène internationale, notamment aux États-Unis. Le président Donald Trump a dénoncé cet acte. « L’Afrique du Sud confisque des terres et traite certaines classes de personnes très bien« , a-t-il déclaré. Il a annoncé la suspension de « tout financement futur à l’Afrique du Sud jusqu’à ce qu’une enquête complète sur cette situation soit achevée« . Cette décision a intensifié les tensions diplomatiques entre les deux pays. Plusieurs observateurs estiment que cette réaction reflète davantage des préoccupations politiques qu’une réelle analyse des impacts de la loi. De leur côté, les autorités sud-africaines défendent leur démarche en insistant sur le fait que l’expropriation foncière s’inscrit dans un cadre démocratique et constitutionnel. Selon elles, de nombreux pays disposent de législations similaires pour rééquilibrer l’accès aux terres sans pour autant remettre en cause le droit de propriété.

Face aux critiques, le gouvernement sud-africain souligne que cette loi ne vise pas à fragiliser l’économie, mais à corriger une injustice historique tout en maintenant la stabilité du pays. Les partisans de la réforme estiment qu’un meilleur accès aux terres agricoles favorisera le développement et réduira les inégalités sociales. Toutefois, des inquiétudes persistent quant à son impact sur la confiance des investisseurs et la sécurité foncière. Le débat reste ouvert sur la manière dont cette loi sera appliquée sans compromettre la croissance économique ni amplifier les tensions sociales.