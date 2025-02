Afrique : face aux délestages, ce pays va lancer des projets (hydroélectriques et thermiques)

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

L’Afrique est confrontée à de nombreux défis sur le plan énergétique. En effet, malgré son potentiel, le continent peine à assurer un accès de qualité à l’électricité à ses habitants. Entre délestages et coupures intempestives, le tableau n’est pas reluisant. Confronté depuis des années à des coupures d’électricité récurrentes, le Gabon a officialisé le lancement de deux projets majeurs destinés à renforcer son réseau électrique et garantir un approvisionnement stable pour les ménages et les entreprises.

Les premières autorités ont annoncé le début des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Ngoulmendjim et de la centrale thermique à gaz d’Owendo. Ces infrastructures énergétiques sont appelées à jouer un rôle clé dans la lutte contre les délestages. Située dans la province de l’Estuaire, la centrale hydroélectrique de Ngoulmendjim affichera une capacité installée de 83 MW et nécessitera un investissement de 419 millions $. Elle viendra renforcer la production d’énergie renouvelable du pays, tout en réduisant sa dépendance aux combustibles fossiles.

Parallèlement, la centrale thermique à gaz d’Owendo, dont la capacité s’élèvera à 120 MW, représente un autre pilier de cette transformation énergétique. Ce projet, estimé à 123 millions $, permettra de stabiliser l’approvisionnement en électricité, en particulier lors des périodes de faible production hydroélectrique. Ces nouvelles infrastructures s’inscrivent dans une stratégie plus large du Gabon visant à diversifier son mix énergétique et à moderniser son réseau de distribution.

Le pays ambitionne ainsi de réduire sa dépendance aux importations d’électricité et d’exploiter pleinement son potentiel en ressources naturelles. En combinant l’hydroélectricité et le gaz naturel, le Gabon opte pour une approche équilibrée qui allie durabilité et efficacité. Cette politique énergétique pourrait, à terme, permettre au pays non seulement de couvrir ses besoins internes mais aussi d’envisager l’exportation d’électricité vers des pays voisins.