Afrique : la Russie annonce la production locale de véhicules électriques

Il ya encore quelques années, la présence de la Russie en Afrique n’était pas trop remarquée. Actuellement, la donne a drastiquement évolué et Moscou a enclenché des mécanismes variés pour étendre son influence en Afrique. La Russie entend concurrencer dans divers secteurs les puissances traditionnelles (Europe, États-Unis) sur le continent africain.

Que ce soit le volet diplomatique, économique, celui de la défense, Moscou n’entend pas jouer les seconds rôles. C’est aussi le cas en termes d’investissements via de grandes entreprises russes. Le groupe automobile russe, Lada, pourrait s’implanter sur le long terme en Éthiopie.

D’après une annonce de l’ambassadeur d’Éthiopie en Russie, Lada envisage d’installer une unité de production de véhicules électriques en Éthiopie. Cette initiative marque un tournant pour Lada, historiquement connu pour ses véhicules robustes et économiques. En misant sur une production locale de voitures électriques, le constructeur russe pourrait non seulement réduire ses coûts d’exportation vers l’Afrique, mais aussi profiter d’un marché en pleine expansion.

De son côté, l’Éthiopie voit en ce projet une occasion d’accélérer sa transition énergétique. Le pays a déjà engagé plusieurs réformes pour favoriser les véhicules électriques, avec des incitations fiscales et un développement des infrastructures de recharge. En produisant localement, Lada pourrait bénéficier de ces mesures et répondre à une demande croissante pour des véhicules plus écologiques et économiques.

Si le projet se concrétise, les premières voitures électriques Lada produites en Éthiopie pourraient sortir des chaînes d’assemblage d’ici fin 2025. Une échéance ambitieuse qui témoigne de la volonté des deux parties d’avancer rapidement.

Lada pourrait ainsi devenir l’un des premiers grands constructeurs à produire des véhicules électriques en Afrique, un atout de taille dans un marché où les voitures thermiques dominent encore largement. L’initiative pourrait également stimuler le secteur industriel éthiopien et attirer d’autres investissements étrangers dans le domaine de l’automobile et des énergies renouvelables.