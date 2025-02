Afrique : l’Arabie saoudite renforce sa coopération économique avec ce pays

Photo d'illustration : un champ de maïs

Au fil des années, le Nigéria et l’Arabie saoudite ont tissé des liens solides, avec une coopération croissante dans des domaines clés. En 2022, de nouveaux accords ont été conclus pour stimuler les échanges économiques et renforcer les relations commerciales. L’objectif est d’encourager le développement mutuel, en mettant un accent particulier sur la coopération dans le secteur bancaire et financier. La Banque centrale du Nigéria (CBN) joue un rôle central dans ces initiatives, en soutenant des projets visant à diversifier l’économie nigériane et à intensifier les échanges avec l’Arabie saoudite. Riyad, de son côté, perçoit cette alliance comme une occasion stratégique d’étendre son influence économique en Afrique de l’Ouest, notamment par le biais du commerce et des projets d’infrastructure.

Lors d’une réunion à Abuja, le gouverneur de la CBN, Olayemi Cardoso, a réitéré l’importance de renforcer les liens avec l’Arabie saoudite, notamment à travers des collaborations bancaires et des financements communs. L’ambassadeur saoudien au Nigéria, Faisal bin Ibrahim Alghamdi, a également souligné l’intérêt de Riyad pour des investissements ciblés, en particulier dans des secteurs tels que l’énergie et l’agriculture. L’Arabie saoudite cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement énergétique et voit dans le Nigéria un partenaire clé pour cela. Au-delà du commerce, cette coopération se distingue également par le partage de savoir-faire technologique et la formation des capacités locales.

Publicité

Dans cette dynamique, plusieurs projets concrets sont en cours, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et de la gestion des ressources en eau. L’Arabie saoudite se positionne comme un partenaire essentiel pour aider le Nigéria à réussir sa transition énergétique, en apportant son expertise et des financements dédiés. L’agriculture figure également parmi les priorités, avec des initiatives visant à améliorer la production et à sécuriser l’approvisionnement alimentaire. La modernisation des infrastructures agricoles et l’introduction de technologies avancées seront des leviers importants de cette coopération. De plus, les deux pays se sont engagés à renforcer la stabilité économique en s’engageant dans des projets réciproques pour mieux résister aux défis économiques mondiaux.