Afrique : le pétrole propulse l’économie de ce pays à plus de 8,9% de croissance

Le Sénégal a connu une croissance économique soutenue ces dernières années, en grande partie grâce à son secteur extractif, qui connaît une dynamique positive. Le pays, traditionnellement axé sur l’agriculture, la pêche et les services, s’impose progressivement comme un acteur majeur dans la production pétrolière et gazière en Afrique de l’Ouest. En effet, les récentes découvertes de gisements offshore ont permis d’attirer des investissements nationaux et internationaux visant à diversifier l’économie sénégalaise et à réduire la dépendance du pays aux importations d’hydrocarbures. Cette évolution vers une économie plus centrée sur les ressources pétrolières représente un tournant stratégique, et l’exploitation de ces ressources s’avère être une source importante de croissance. Le Sénégal espère tirer parti de ses nouveaux gisements pour améliorer sa balance commerciale et son développement industriel.

Le produit intérieur brut (PIB) du Sénégal a enregistré une progression impressionnante de 8,9% au troisième trimestre 2024, comparé au trimestre précédent, une performance portée par le secteur secondaire. Ce dernier a connu une croissance de 32,1%, essentiellement stimulée par l’extraction de pétrole, avec un bond exceptionnel de 247,3%. Cette forte augmentation de l’activité extractive a permis d’équilibrer la structure économique du pays, historiquement dépendante des secteurs primaire et tertiaire. L’industrie pétrolière, en particulier, joue un rôle considérable dans cette dynamique de croissance, renforçant ainsi les perspectives économiques du Sénégal à court et moyen terme. Parallèlement, les secteurs primaire et tertiaire ont également participé à la bonne performance du pays, enregistrant des croissances respectives de 4,6% et 1,3%.

Le développement des ressources pétrolières du Sénégal repose principalement sur plusieurs gisements offshore, dont le plus important est le champ pétrolier de Sangomar, situé à 100 km au large de Dakar. D’autres blocs offshore, tels que ceux de Rufisque, Sangomar et Sangomar Deep (RSSD), sont également explorés et sont stratégiques pour l’avenir énergétique du pays. L’exploitation de ces ressources contribuera non seulement à renforcer l’économie sénégalaise, mais aussi à positionner le pays comme un leader régional dans le secteur pétrolier et gazier.