Afrique : les Émirats arabes unis étudient un projet d’autoroute de 300 km

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

Les infrastructures routières jouent un rôle important dans le processus de développement économique. L’Afrique, qui a de grandes ambitions, met les bouchées doubles pour se doter d’infrastructures routières de premier plan. C’est ainsi que divers pays signent des partenariats ambitieux pour avoir d’impeccables routes.

La Guinée-Bissau pourrait bientôt connaître une avancée majeure dans le développement de ses infrastructures routières. À la suite de la visite officielle du président Umaro Sissoco Embaló à Abu Dhabi, les Émirats arabes unis ont planchés sur la possibilité de financer la construction d’une autoroute de 300 km reliant Bissau à Gabu et Pirada. Un projet ambitieux qui illustre la volonté du pays de moderniser son réseau routier et de stimuler son économie.

Actuellement, la Guinée-Bissau souffre d’un réseau routier insuffisant, entravant le développement économique et les échanges commerciaux entre ses régions. La future autoroute, qui traversera la capitale et s’étendra vers l’intérieur du pays, devrait faciliter les déplacements, améliorer la logistique et désenclaver plusieurs zones stratégiques. Ce projet revêt également une dimension régionale, puisque Gabu et Pirada se situent à proximité de la frontière avec le Sénégal.

Cette autoroute pourrait ainsi favoriser les échanges transfrontaliers et renforcer l’intégration économique avec les pays voisins. L’intérêt des Émirats arabes unis pour cette initiative témoigne de leur volonté de renforcer leur présence en Afrique de l’Ouest. En investissant dans les infrastructures routières bissau-guinéennes, Abu Dhabi affiche un soutien stratégique et une volonté de développer des relations économiques durables avec le pays.

D’après des sources bien introduites, une mission émiratie est attendue à Bissau pour discuter des modalités de financement et du calendrier des travaux. Ce déplacement devrait permettre de préciser les aspects techniques du projet et de poser les bases d’une coopération renforcée entre les deux nations.